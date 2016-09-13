港报社评：欧日量宽遇阻滞，美国加息解千愁--信报9月13日

今个9月既是环球主要央行的＂超级议息月＂，看往绩也是传统上不利股市的月份。果不其然，港股昨天急泻逾800点差绝亚太，欧股深度调整，美股在暴跌后喘稳。大国央行同月议息非首见，今次瞩目之处是货币政策或有大调整，一举一动都会触动市场神经，挑起避险情绪。这回合跌市由美股带头，联储局仍是主宰环球资产价格的＂话事人＂。

欧央行上周议息后，行长德拉吉直言没有讨论延长量寛政策期限，额外放水落空令市场有些失望，而联储局官员接力吹风九月加息，顿成为引爆恐慌的导火线。当然，联储局官员在议息前讲一套，在议息时做另一套毫不出奇，尤其当市况大跌，美元因避险需求而转强，会被视为等同加了息，便可顺势忍手。其实，若当局真心推动利率正常化，又认定时机已到，迟加不如早加，无谓不断制造利率震荡。

过去几年的秋天，都出现美国加息预期高涨，股、债、滙及商品等息口敏感资产齐跌的现象，今年也不例外，相信很多人会问：年年折腾还不够吗？以往，由于环球主要央行的货币政策分道扬镳，就算美国停止QE并且落实加息，仍有欧日印银纸，足以令投资者安心冒险，推动资产价格节节上升。今年可能不一样，欧美日央行似乎有默契，先观望美国取向再谋定后动，欧日短期或有政策＂空窗期＂。

这默契早见端倪，九月初G20杭州峰会的联合公布，在货币及财政政策上提出，＂货币政策将继续支持经济活动，保持价格稳定……但仅靠货币政策不能实现平衡增长。在强调结构性改革发挥关键作用的同时，我们还强调财政战略对于促进实现共同增长同样重要。＂在滙率问题上，公布指出，＂滙率的过度波动和无序调整会影响经济金融稳定，有关部门将就外滙市场密切讨论沟通。我们重申此前的滙率承诺，包括将避免竞争性贬值和不以竞争性目的来盯着滙率。＂承认货币政策有尽头，又同意避免恶性贬值，是协调的伏笔。

事实上，欧日央行纵使想扩大量宽政策，也有现实困难。欧央行就算维持目前每月买债八百亿欧罗，市场推算到年底可能已没有足够资产可买，要扩大规模便必须修改对资产种类、分配比例及价格等规定，势必引起成员国之间的激烈争拗。日央行处境大同小异，行长黑田东彦在月初一场演说中虽坚持货币政策仍有很大发挥空间，但不得不承认尚未成功令民众有牢固的通胀预期，负利率政策更令金融机构有损失，甚至会破坏这些机构的金融中介功能，只好等月底作详细政策检讨后再打算。

由此可见，在财政、货币及滙率政策上沟通协调是形势所迫，因为弹药有限，不能胡乱出招。美国与欧日之间的政策背道而驰，不妨让联储局先加息，息差及滙率自动拉阔，欧日央行便可搭顺风车，按兵不动也可收变相加大宽松的效果，留待日后再择机放水。因此，市场焦点全落在联储局身上，如像鹰派官员所指九月加息合适，且付诸行动，相信能暂时纾缓市场对欧日央行＂弹尽＂的担忧。若然联储局再次讲一套做一套，加息预期亦不过是推迟至十二月，既不能消除对息口敏感资产的困扰，也无助缓解欧日央行两难的困境，是最差结果。

联储局主席耶伦、副主席费希尔及多名官员均说过加息理据充分，个别官员还认为美国经济已回复正常，是时候让利率正常化。不过，当加息预期令避险情绪高涨，资产价格暴挫，客观效果与收紧货币政策又是殊途同归，联储局今次不知会否故伎重施。这套理论其实似是而非，跌市时紧缩，升市便变成宽松，但货币政策追求的应是稳定和可预期，岂非自相矛盾。环球市场应已把加息的影响计入资产价格中，否则不会出现价值重估及避险引发的跌市，既已反映，便宜早不宜迟，让环球货币政策明朗化。不过，如果认为加完一次很快会有第二次，未免杞人忧天，听过耶伦对中性利率的评论，看来联储局仍未肯定哪个水平最适宜，未来每一步都会慎之又慎，不见得会与市场作对。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘