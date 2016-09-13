港报社评：横洲计划转折惹疑虑，须厘清黑帮是否介入--明报9月13日

候任立法会议员朱凯廸报称与家人人身安全受到威吓，获警方24小时保护，事态暂时缓和。不过，导致朱凯廸当选之后＂告危＂的肇因，即是有关元朗横洲公屋计划与他声称涉及的＂官商乡黑＂勾结，仍然存在；下月新一届立法会复议之后，预期将成为热门议题。横洲公屋计划之转折，迄今所知资料和情况难以令人相信事态正常，政府有必要全面交代，回应社会的质疑，包括乡事势力是否把地方利益，甚至是个人利益凌驾于整体利益，以及黑社会势力是否介入新界土地事宜等。

横洲公屋计划始于2012年，房屋署研究在横洲即朗屏邨以北约34公顷＂棕地＂，兴建1.7万个公屋单位，可容纳约5.2万人。梁振英政府积极觅地兴建楼宇，横洲公屋计划就是纾解公私营住宅单位不足的产物，特别是政府一贯对于发展＂棕地＂较有保留，因为避免向地方人士输送利益等质疑，而横洲公屋计划涉及大批＂棕地＂，当时有意见认为政府换了脑袋，并予以肯定。

岂料房屋署经过约9个月研究之后，向元朗区议会提交的文件，显示计划大幅度缩水，涉及土地只有5.6公顷，兴建约4000个单位，预计只可容纳1.23万人，规模仅及原计划的四分之一。当时政府的解释，与近日事态再受关注的说法都一样，就是政府先发展横洲南面土地，其余部分将视乎各项配套工作进度，按优次逐步推展，云云。缩水计划基本上避开了＂棕地＂，反而在已经划为＂绿化地带＂的土地兴建公屋，需要先经更改土地用途等繁琐程序。政府的说法，显然不能解释整件事之转变。

其后传媒揭露元朗一处由乡事势力经营的停车场，除了霸占大批官地，还涉及横洲公屋计划与停车场用地重叠，因而有人（包括朱凯廸）怀疑政府向乡事势力让步，只顾及新界地方以至是小撮人的利益，牺牲了公共利益。朱凯廸质疑新界土地事宜涉及的＂官商乡黑＂现象，他固然需要提出确实证据，以证明并无虚言，不过政府就横洲公屋计划的决策过程，也有不少＂暗角＂未为公衆所知。例如谘询过什么人、是否知悉被谘询者与停车场的关系等，政府迄今并未交代；朱凯廸当选之后，声称就横洲公屋计划收到＂元朗一名村长＂威吓，使计划缩水原因更添疑窦，蒙上了涉及黑社会的阴影。

朱凯廸于竞选期间和当选之后，经常提出＂官商乡黑勾结＂指控。官商乡之间互动，只要属于法律容许范围，其他人难以置喙，可是把＂黑＂拉进来与官商乡相提并论，事态性质就不一样了，变得十分严峻。昨日，十八乡乡事委员会主席梁福元在电台时事节目说到＂官商乡黑＂，他认为朱凯廸声称受到威吓是制造＂白色恐怖＂、＂言过其实，哗衆取宠＂，表示＂点样官商乡黑勾结呢？应该官商乡，你话埋黑都唔紧要，系合作＂，认为朱凯廸＂庸人自扰＂，云云。节目主持人追问梁是否有很多黑，他说不知道是什么，那是朱凯廸说的；不过，梁福元的＂话埋黑都唔紧要，系合作＂，可能会被解读为＂黑社会都可以合作＂，以他的身分容易引发联想，有必要进一步廓清。

＂官商乡＂互动是合作抑或勾结，基于立场取态不同，可有不同认知和理解，最重要是严格按法律规定，在高透明度之下进行，让社会有足够监察，如此自然可以消弭勾结的质疑。横洲公屋计划的转折，显示未能符合这些要求，因为透明度不足，而政府的解释牵强。另外，设若黑社会成为新界土地事宜其中持份者，情况会十分恐怖，因为黑社会为求达至目的会不择手段，不仅扭曲事态，并且必然出现不公平、不公义景况；香港是法治社会，绝对不能容许黑社会介入土地事宜。横洲公屋计划是否涉及黑社会，还须朱凯廸提出证据和警方的调查结果，此事迄今折射出来的情况，值得整体社会关注。此事水落石出之日，若无＂官商乡黑＂勾结情事，可以消除疑虑；设若真有其事，则依法惩处涉嫌人物之余，还可以趁机从机制到运作把新界土地事宜纳入正轨。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘