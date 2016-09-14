《香港重要政经日程》--9月14日-9月23日

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
================== 今日重要政经消息=================
9月14日（周三）
公布7月底止外汇基金境外资产。
11:00 安盛新兴市场展望记者会。
11:30 大和总研中国经济前景简报会。
11:30 TCL通讯 股东特别大会。
15:00 惠誉澳门博彩业前景传媒简报会。
15:00 戴德梁行第三季住宅及物业投资市场回顾记者会。
================== 近期重要政经消息=================
9月15日（周四）
11:30 利标品牌 股东周年大会。
12:00 投资基金公会座谈会: 内地银行同业间债券市场。
14:00 莱坊发表2017年全球城市报告记者会。
9月16日（周五）
中秋节公众假期。
9月19日（周一）
公布6-8月失业率。
中信里昂投资论坛。
中国卫生控股<0673.HK公布全年业绩。
工盖有限公司<1421.HK公布全年业绩。
松景科技<1079.HK公布全年业绩。
时代集团控股<1023.HK公布全年业绩。
新华汇富金融<0188.HK公布全年业绩。
远见控股<0862.HK公布全年业绩。
9月20日（周二）
思捷环球 公布全年业绩。
高银金融<0530.HK公布全年业绩。
新世界百货中国<0825.HK公布全年业绩。
新创建集团<0659.HK公布全年业绩。
10:00 中信里昂中港策略师记者会。
9月21日（周三）
中信里昂客户午餐会：与Drew Barrymore对话。
玖龙纸业 公布全年业绩。
堡狮龙 公布全年业绩。
*新世界发展 公布全年业绩。
雅各臣科研制药 首日挂牌。
09:30 东亚银行 与Elliott诉讼首次聆讯。
9月22日（周四）
亚太资源 公布全年业绩。
丰盛机电 公布全年业绩。
公布8月份消费物价指数。
9月23日（周五）
布莱克万矿业 公布全年业绩。
中国金融国际 公布全年业绩。
威铖国际 公布全年业绩。
*超大现代 公布全年业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
(重发以调整表格) * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动 * 避险情绪令日圆受益，美元承压 * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变 路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国 政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总 统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。 英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以 来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。 交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称 ，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场， 以此暗示她计划“硬性退欧”。 投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。 特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。