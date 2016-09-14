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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 09:36 BJT

《香港重要政经日程》--9月14日-9月23日

================== 今日重要政经消息=================

9月14日（周三）

公布7月底止外汇基金境外资产。

11:00 安盛新兴市场展望记者会。

11:30 大和总研中国经济前景简报会。

11:30 TCL通讯 股东特别大会。

15:00 惠誉澳门博彩业前景传媒简报会。

15:00 戴德梁行第三季住宅及物业投资市场回顾记者会。

================== 近期重要政经消息=================

9月15日（周四）

11:30 利标品牌 股东周年大会。

12:00 投资基金公会座谈会: 内地银行同业间债券市场。

14:00 莱坊发表2017年全球城市报告记者会。

9月16日（周五）

中秋节公众假期。

9月19日（周一）

公布6-8月失业率。

中信里昂投资论坛。

中国卫生控股<0673.HK公布全年业绩。

工盖有限公司<1421.HK公布全年业绩。

松景科技<1079.HK公布全年业绩。

时代集团控股<1023.HK公布全年业绩。

新华汇富金融<0188.HK公布全年业绩。

远见控股<0862.HK公布全年业绩。

9月20日（周二）

思捷环球 公布全年业绩。

高银金融<0530.HK公布全年业绩。

新世界百货中国<0825.HK公布全年业绩。

新创建集团<0659.HK公布全年业绩。

10:00 中信里昂中港策略师记者会。

9月21日（周三）

中信里昂客户午餐会：与Drew Barrymore对话。

玖龙纸业 公布全年业绩。

堡狮龙 公布全年业绩。

*新世界发展 公布全年业绩。

雅各臣科研制药 首日挂牌。

09:30 东亚银行 与Elliott诉讼首次聆讯。

9月22日（周四）

亚太资源 公布全年业绩。

丰盛机电 公布全年业绩。

公布8月份消费物价指数。

9月23日（周五）

布莱克万矿业 公布全年业绩。

中国金融国际 公布全年业绩。

威铖国际 公布全年业绩。

*超大现代 公布全年业绩。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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