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亚洲 | 2016年 9月 13日 星期二 10:31 BJT

韩国金融市场：韩元和韩股双双反弹，因美联储9月加息可能性减退

三星电子 股价反弹近5.0%，扳回昨日部分跌幅，因有消
息称，董事会提名副会长李在镕担任内部董事。 
    
    韩国电力 股价上涨逾2%。
    
    上涨股数量略微超过下跌股，分别为446和348只。
    
    三年期韩国公债9月期货 涨0.04点，至110.64。
    
    韩国金融市场周三至周五因假期将休市，9月19日恢复交易。
    
                               0203GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元            1,109.5       1,113.5  
    日圆/韩元     10.9194/56       10.8636  
    韩国公债期货 *        110.64        110.60    
    韩国综合股价指数   2,003.54      1,991.48
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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    全部现汇报价             
    
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
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    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
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    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            
 

 (编译 李爽/李婷仪/许娜；审校 张若琪/戴素萍)

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