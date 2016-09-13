台湾汇市：台币早盘因美国9月升息预期降温而走升，后续仍须留意外资动向

路透台北9月13日 - 台币兑美元 周二早盘从一周低位回升，因此前美联储理事布雷纳德的讲话浇熄下周升息预期。交易员表示，随着美国FOMC政策会议脚步逼近，市场气氛诡谲多变，早盘台币随韩元等主要亚币趋升整理，暂先反应布雷纳德谈话令国际美元稍有转弱，及海外NDF各种天期美元/台币换汇点折价幅度同步放大。

他们指出，原本市场预期布雷纳德也会转鹰派，结果未然引发失望性美元多头部位调节，带动台币随亚币暂且中止这波跌势，回归区间震荡整理格局，而早盘台股开高走低并反转走跌，后续仍须留意外资动态。

〞今天台币是急跌走势后的修正。〞一位大型公营银行交易员说。

另位民营银行交易员则称，台北外汇开盘一小时成交量缩至1.03亿美元，明显不如上日同时段的3.1亿美元大量，早盘观察外资在31.600附近仍有些美元买盘挂价，暂成台币续升的压力，且台股表现疲弱不如其他亚股，稍后严防外资买汇需求再现。

美联储理事布雷纳德周一称，美联储必须谨慎行事，不要过快撤走货币刺激举措。在联储升息前，她希望看到更为强劲的消费 者支出增长趋势，和通胀上升的迹象，且美国仍容易受到疲弱的海外经济状况冲击。

美联储将于9月20-21日召开联邦公开市场委员会(FOMC)议息政策会议。周一是美国决策者可在“封锁期”之前公开发表讲话的最后一天，“封锁期”是指FOMC会议之前的一周。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各种天期美元/台币换汇点折价幅度皆较上日尾盘明显放大；目前指标一个月天期美元/台币远汇 报31.550/31.590，上日收在31.590。

本地时间10:16，台币兑美元报31.625，成交区间在31.590-31.720，上日收在31.716；台股加权指数 则跌0.39%。

交易员预测今日主要交易区间：

•31.550-31.680。

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