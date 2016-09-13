台湾债市：10年券随美债殖利率走低，市场气氛略偏空致跌幅有限

路透台北9月13日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周二早盘下滑；交易员表示，受美债殖利率走跌带动，早盘10年券殖利率跟着走低，惟近期市场气氛略显偏空，买盘往下追价意愿低，致跌幅有限，交投亦显冷清。

他们指出，目前本地没有其他消息刺激，早盘台债跟随美债殖利率呈下跌走势；惟本月不确定因素充斥，除美国联准会(FED)下旬将开会，台湾央行月底亦将召开理监事会议，且财政部将公布第四季发债计划等，使债市偏观望。

〞最近台湾的经济数据有好转，但会不会持续好下去还要观察，所以，买盘可能要等打高一点再进场。〞一位大型商银交易员说。

他表示，近期台债市场气氛〞比较空〞，主因是各大银行大都已达预算目标，加上出口等经济数据已好转，使市场对于本月底央行是否再降息持保留态度，〞大家都在看，央行这次会不会降，但即使再降，顶多也只会再降一次，毕竟出口等好转了，可以不用再降了。〞

他并指出，央行若未进一步降息，料将引爆失望性卖压出笼，但债市还不致走空，〞即使不降也不会马上升息啊，因为经济还没有到喷出的走势。〞

另一大型银行主管亦称，随殖利率处在相对低档，此时往下追风险太高，短线各大型银行操作上不会太积极；但殖利率若有反弹将进场布局，〞有上来多少还是会想要布局一点，但价格会挂的比较宽，波动幅度也会加大。〞

他们说，接下来将有四天长假，在市场气氛仍为略偏空之际，银行操作保守偏出，除非有重大大消息面刺激，否则10年105/11期殖利率跌破0.70%机率不大。

本地时间10:40，10年券105/11 殖利率跌0.40基点至0.7150%，成交70.5亿台币；而五年券105/8 殖利率跌0.20基点至0.5435%，成交1.0亿台币。

在台股方面，加权指数 小涨0.04%。

美国指标10年期公债 价格上涨1/32，收益率报1.670%，周一稍早升至6月24日来最高1.697%。

交易员预估，105/11期今日殖利率区间料在0.70-0.72%；五年券105/8期公债殖利率区间料在0.54-0.55%。

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