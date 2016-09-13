新闻稿：中国8月规模以上工业增加值同比增长6.3%--统计局

2016年8月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.3%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较7月份加快0.3个百分点。从环比看，8月份，规模以上工业增加值增长0.53%，比上月加快0.01个百分点。1-8月份，规模以上工业增加值同比增长6.0%。 分三大门类看，8月份，采矿业增加值同比下降1.3%，制造业增长6.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.0%。 分经济类型看，8月份，国有控股企业增加值同比增长3.6%；集体企业下降4.1%，股份制企业增长6.4%，外商及港澳台商投资企业增长6.7%。 分行业看，8月份，41个大类行业中有33个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长5.8%，纺织业增长4.8%，化学原料和化学制品制造业增长5.9%，非金属矿物制品业增长4.7%，黑色金属冶炼和压延加工业下降1.7%，有色金属冶炼和压延加工业增长3.0%，通用设备制造业增长5.7%，专用设备制造业增长7.5%，汽车制造业增长21.4%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长4.0%，电气机械和器材制造业增长8.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.6%，电力、热力生产和供应业增长6.8%。 分地区看，8月份，东部地区增加值同比增长7.2%，中部地区增长7.8%，西部地区增长7.9%，东北地区下降2.0%。 分产品看，8月份，589种产品中有350种产品同比增长。其中，钢材9,791万吨，同比增长4.0%；水泥21,772万吨，增长1.0%；十种有色金属445万吨，增长1.2%；乙烯139万吨，下降8.1%；汽车204.0万辆，增长24.7%；轿车90.1万辆，增长23.9%；发电量5,617亿千瓦时，增长7.8%；原油加工量4,428万吨，下降0.7%。 8月份，工业企业产品销售率为98.1 %，比上年同期提高0.2个百分点。工业企业实现出口交货值10,015亿元，同比名义增长2.9%。（完） (发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)