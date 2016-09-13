台湾债市：10年券殖利率开低收高，市场气氛偏空长假效应减码观望

* 10年券殖利率开低收高，长假效应减码观望

* 殖利率往下寻求解套者仍存在，往上接手偏弱

* 明日105/11殖利率区间暂看在0.72-0.75%

路透台北9月13日 - 台湾10年期公债105/11 殖利率周二开低收高。交易员表示，台债早盘伴随美债殖利率开低，惟随殖利率下滑买盘追价薄弱，且接下来将有四天中秋长假，大家都偏空操作，致殖利率先跌后弹。

他们指出，因近来市场气氛较偏空，加上长假效应前大家习惯偏空操作，而殖利率反弹往上面又没有买盘防守，加上午后美债亚洲盘殖利率走升，带动台债殖利率开低收高。

〞长假前大家先退场观望，殖利率开低走高收高，今天有一点点多杀多的味道。〞一位大型商银交易员说。

一大型证券商交易员表示，近来20年券长券卖压相当沉重，惟接手意愿不高，且市场气氛较偏空，〞目前还没有很实质的买盘想要大举介入，这个时侯还是不宜偏多看待。〞

交易员称，早盘台债主要是跟随美债殖利率开低，惟随殖利率进一步走低，追价意愿低且往下想卖的人很多，尤其是在0.686%得标利率者，寻求解套的压力依旧存在。

他们并指出，由于9月不确定因素较多，且长假前大家都习惯性减码，午盘以后卖压加大，致殖利率进一步走扬。

前述大型证券商交易员并称，料在20年券的实质买盘和卖盘共同认同点出现前，均不宜偏多操作。

他们预估，明日10年公债105/11期殖利率波动区间先看0.72-0.75%；五年105/8期公债 殖利率则在0.54-0.56%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 105/8 +0.63 0.5518 0.5400-0.5518% 2.50 10 105/11 +1.68 0.7358 0.7020-*0.7370% 130.00 注：*表示创该期券发行以来新高。

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30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.7358%

5 105/8 0.5518%

3 105/1 没有成交