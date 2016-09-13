更新版 1-中国新债：铁路总公司今年将发行1,700亿元铁道债，银行首次进入承销团

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路透上海9月13日 - 中国国家发改委周二公告，核准中国铁路总公司分期发行3,000亿元人民币铁路建设债券（企业债），其中今年发行1,700亿元。明日(14日)铁路总公司将招标发行今年第一期200亿元铁路建设债券，期限包括10年和20年。

刊登在中国债券信息网的公告并称，上述铁路建设债券承销团由28家承销机构组成，包括进出口行、工农中建交五大国有银行、招商银行和邮储银行。这也是银行首次进入铁道债承销团。上述债券在批复文件下达后一年内，采用跨年度方式发行。

明日发行的200亿元铁道债，包括150亿元10年期，50亿元20年期债券。招标时间为10:00-11:00，其中10年期招标利率区间为2.53-3.53%，20年期招标利率区间为2.83-3.83%。

上述债券采用单一利率(荷兰式)招标方式，牵头主承销商为国泰君安证券，联席主承销商包括中银国际证券、摩根士丹利华鑫证券、中信证券、申万宏源证券、国开证券。

发改委强调，中国铁路建设债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策继续延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供不可撤销连带责任担保。

发改委并指出，上述铁路建设债券总规模中，所筹2,000亿元资金用于铁路建设项目和装备购置，1,000亿元用于债务结构调整。其中今年发行的550亿元用于长沙至昆明的铁路客运专线等31个铁路建设项目，500亿元用于装备购置，650亿元用于债务结构调整。

中国债券信息网统计数据显示，2015年铁路总公司共发行1,500亿元建设债券，期限包括10年和20年两种。(完)

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