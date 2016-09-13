中国汇市：路透测算的人民币汇率指数全部反弹，CFETS指数微升至94.15

路透上海9月13日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.14%至94.15；SDR篮子指数微升至94.79，BIS篮子指数微升至94.77。
今年以来，CFETS人民币汇率指数累计下跌6.73%，SDR篮子指数跌4.10%，BIS指数跌6.82%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬
点数
人民币 6.6726 182
欧元 7.5001 160
日圆 6.5549 -228
港元 0.8601 24.6
英镑 8.8973 -186
澳元 5.0443 17
新西兰元 4.9068 -8
新加坡元 4.9221 -40
瑞郎 6.8658 -13
加元 5.1129 90
林吉特 0.6117 51.6
卢布 9.6893 158
泰铢 5.2235 180
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报94.6，较上日微跌0.17%；RXY全球在岸人民币指数 报94.54，较上日微跌0.18%；RXY参考离岸人民币指数 报94.72，较上日微跌0.15%；RXY参考在岸人民币指数 报94.66，较上日微跌0.15%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)