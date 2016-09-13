主要国家经济指标预测--9月14日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月14日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- +2.0% 0430 日本工业生产修正值 7月 -- 持平 产能利用率指数(较前月) -- +1.5% 0645 法国HICP(较前月) 8月终值 +0.4% -0.4% (较上年同期) +0.4% +0.4% 0800 意大利CPI(较前月) 8月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) -0.1% -0.1% HICP(较前月) 持平 持平 (较上年同期) 持平 持平 0830 英国请领失业金人数(千人) 8月 增加1.8 减少8.6 按ILO标准计算的失业率 截至7月的三个月 4.9% 4.9% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.1% +2.4% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.2% +2.3% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 负2.8 0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 -0.9% +0.6% (较上年同期) -0.7% +0.4% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 549.9 抵押贷款再融资指数 -- 2,457.8 1230 美国进口物价(较前月) 8月 -0.1% +0.1% 出口物价(较前月) +0.1% +0.2% 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 9月 -- 57.7 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 9月 -- 52.7 2230 新西兰制造业表现指数(PMI) 8月 -- 55.8 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +1.1% +0.7% (较上年同期) +3.7% +2.8% 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 9月 -- 正1 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超13,264 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超19 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月12日(一) 2350 日本大型制造业景气判断指数 第三季 正2.9 -- 9月13日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 8月 正7 -- 企业信心指数 正6 -- 0200 中国固定资产投资(不含农户，较上年同期) 1-8月 +8.1% +8.0% 规模以上工业增加值 8月 +6.3% +6.1% 社会消费品零售总额 8月 +10.6% +10.3% 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.4% +0.4% 0600 德国批发物价指数(较前月) 8月 -0.7% -- (较上年同期) -1.2% -- 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 8月 -0.3% -- (较上年同期) -0.4% -- 0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 7月 +0.4% +0.2% (经工作日调整，较上年同期) -0.3% -1.0% 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.3% +0.4% (较上年同期) +0.6% +0.7% 核心CPI(较前月) +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.3% +1.4% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.8% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.5% -- (较上年同期) +1.9% -- 0830 英国生产者物价指数(PPI) 8月 投入物价(未经季节调整，较前月) +0.2% +0.6% (未经季节调整，较上年同期) +7.6% +8.1% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.1% +0.3% (未经季节调整，较上年同期) +0.8% +1.0% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.2% +0.2% (未经季节调整，较上年同期) +1.3% +1.3% 0900 德国ZEW经济景气指数 9月 正0.5 正2.5 现况指数 正55.1 正56.0 0900 欧元区就业人口(较前季) 第二季 +0.4% -- (较上年同期) +1.4% -- 1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 8月 94.4 -- 1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字1,070 赤字1,080 2245 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元) 第二季 赤字9.45 赤字4.11 年度经常帐收支(亿新西兰元) 截至6月底 赤字73.8 赤字67.4 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 张若琪/王洋 审校 王颖)