中国货币市场：节日及汇率等因素致资金紧绷加剧，期盼央行投放再加力

路透上海9月13日 - 中国银行间市场周二资金紧绷加剧，主要回购利率亦多明显反弹。中秋及国庆两节日将接踵而至，银行备付需求不断升温；而短期人民币贬值压力加大，维稳汇价又对流动性形成扰动，加上季末MPA（宏观审慎评估）等因素，短期资金面面临持续考验。

交易员并指出，尽管公开市场连续两日净投放均达千亿，但目前来自大行的资金供给大幅减少，还有大行以及股份制银行加入借钱行列，短期市场自身供血能力明显不足，亟需央行公开市场投放进一步加力，方能改善流动性持续收缩的局面。

“今天紧的不要不要的，完全借不到，”北京一基金公司交易员称，早盘七天和14天资金还是有供给，但迅速被消化掉，后来各种期限都不好借，主要还是因为大行不怎么出钱。

华东一银行交易员谈到，今日有个别大行和不少股份制银行都开始借钱，整体市场供给相当有限，看目前的局面，唯有期待明日的公开市场净投放能继续放量。

央行公开市场周二仍维持较高强度资金投放，单日净投放达1,000亿元人民币，同时在时隔七个月后重启28天期逆回购并意外下调利率；中秋小长假将近，随后国庆长假又相距不远，两节叠加影响下流动性渐显吃紧，央行加量投放并辅以跨节的28天逆回购施以援手。

本周四至周六（15日-17日）为中秋假期，周日（18日）为换休工作日，周四和周五到期的共1,300亿元逆回购顺延至本周日到账。此外本周三将进行600亿元三个月期国库现金定存招标，周日则有800亿元国库现金定存到期。

华中一银行交易员则认为，“感觉（本周资金收紧）是为了保汇率，最近这两次资金紧，都是伴随美联储升息预期高涨的。”

人民币兑美元即期 周二早盘维持在6.68元附近窄幅整理，和中间价宽幅升贬近乎脱节。交易员称，近期客盘有购汇需求，大行依旧在6.68元附近提供美元流动性，由于汇价并未见明显变化，部分机构参与倒量，预计中秋节小长假前汇价料延续窄幅整理走势。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1345 2.1288 0.57 七天 2.3511 2.3208 3.03 14天 2.6331 2.4578 17.53 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 8.8550 2.4000 645.50 七天 2.5000 2.5000 0.00 14天 2.5550 2.4200 13.50 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.1500 2.1300 2.00 > 七天 2.5000 2.3500 15.00 14天 2.7500 2.5000 25.00 Shibor 其中:隔夜 2.1080 2.0950 1.30 七天 2.3855 2.3780 0.75 三个月 2.7850 2.7849 0.01 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。（完） (发稿 边竞；审校 张喜良)