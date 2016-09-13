中国汇市：人民币早盘小幅震荡表现与中间价脱节，短期料延续窄幅整理

* 人民币早盘维持窄幅整理，中间价升贬近乎脱节

* 客盘有购汇需求，大行在6.68元附近提供美元流动性

* 离岸人民币资金紧张缓解

* 短期汇价或维持在6.68元附近整理

路透上海9月13日 - 人民币兑美元即期 周二早盘维持在6.68元附近小幅震荡，和中间价宽幅升贬近乎脱节。交易员称，近期客盘有购汇需求，大行依旧在6.68元附近提供美元流动性，由于汇价并未见明显变化，部分机构参与倒量，预计中秋节小长假前汇价延续窄幅整理走势。

他们并指出，今日中国国家统计局最新的工业投资等数据对汇市几无影响，市场更关注央行对双向波动的态度；随着香港金管局向市场投放人民币流动性，离岸CNH人民币资金紧张状况缓解，离岸掉期和隔夜拆息利率明显回落，离岸CNH对在岸的影响趋于平静。

“近期市场很稳，很无聊，跟汇改前的6.21有点像的，但如果这么稳，美元多头头寸不断累积的话，到了美元真跌的话，人民币也不见得会涨。”一中资行交易员称。

随着香港金管局向市场投放流动性，离岸人民币资金流动性紧张问题得到明显缓解，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR) 周二报2.838%，较昨日下跌近半，并逐渐靠近2%左右正常水平；同时离岸人民币掉期隐含利率 亦大幅回落至1.228%的正常水平。

中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业增加值等数据表现好于预期，分析人士称，稳增长预期仍会持续发力。

北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.6793元,上日收报6.6799元，夜盘终报6.6805元。今日人民币兑美元中间价 报6.6726元，上日中间价为6.6908元。人民币兑美元即期成交额 为149.5亿美元，上日半日为132.4亿美元。

全球汇市，美元周二处于守势，市场仍受美国升息前景相关猜测的左右，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员鸽派讲话是最新的驱动因素。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8725元, 上日尾盘为6.861元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6888元, 上一交易日尾盘报6.6851元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6798，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.5033、6.5681和8.9005。