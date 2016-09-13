《中国新债预测》两年及五年期国债收益率均值2.33%和2.53%，稍低于二级

* 招标品种：财政部两年/五年期续发固息国债

* 期限及招标金额：260亿元/380亿元人民币

* 招标时间: 周三(14日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间：2.30%-2.37%；2.50%-2.56%

* 预测均值: 2.33%；2.53%(按各家机构预测值平均)

路透上海9月13日 - 中国财政部周三将招标续发行两年和五年固息国债。路透调查显示，今日公开市场重启28天期逆回购，利率意外下调提振二级市场，现券收益率小降。若向好情绪延续，明天两期国债定位有望低于二级，收益率预测均值分别为2.33%和2.53%。

央行公开市场今日净投放千亿元人民币。在时隔七个月后重启28天期逆回购并意外下调利率；中秋小长假将近，随后国庆长假又相距不远，两节叠加影响下流动性渐显吃紧，央行加量投放并辅以跨节的28天逆回购施以援手。

华中一银行交易员表示，今日现券情绪较好，利于明日新债发行。惟收益率下行的同时，成交却不甚旺盛，因此明日两期债即使定位低于二级，预计差距也不会太明显。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年最新收益率为2.5782%。本次续发国债标的券之一的两年160012券最新报价 在2.3900%/2.3650%，五年160015券最新报价 在2.5800%/2.5400%。

上述两期债中，两年品种为今年第12期国债 第三次续发行，五年期品种为财政部第15期 国债第二次续发。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

上述两期债均采用混合式招标方式，标的为价格或利率。具体招标时间为9月14日10:35至11:35；两期债均自招标结束至9月19日进行分销，9月21日起上市交易。

续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，两年和五年品种票面利率分别2.51%和2.65%；发行手续费分别为承销面值的0.05%和0.10%。