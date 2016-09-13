版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 13日 星期二 17:52 BJT

《中国企业债发行日程表》--9月13日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日) 
=========================================================================================
*温州市铁路 至多10.3   15    9/21簿记建档      --       AA       9/22-9/26    海通证券
与轨道交通投资集团   (每五年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)
=========================================================================================
*南昌经济技术  7.7      7    9/21簿记建档   上限5.00%   AA       9/22-9/26    兴业证券
开发区投资控股公司    (第3-7年末还20%本金)
=========================================================================================
*江苏大行临港  10       7    9/21簿记建档      --       AA       9/22-9/26    中投证券
产业投资公司          (第3-7年末还20%本金)
=========================================================================================
*黔东南州凯宏  14      10    9/21簿记建档      --       AA       9/22-9/26    中泰证券
资产运营公司养老产业专项债券 (第3-6年末还10%本金/第7-10年末还15%本金)         上海证券
=========================================================================================
南昌城市建设  12.7     10    9/9簿记建档      3.58%     AA+      9/12-9/14    国盛证券
投资发展管廊专项债   (第3-10年末每年偿还5%-20%本金/中债信用增进投资提供担保)
=========================================================================================
济宁市中区城建  9       7    9/9簿记建档      3.52%     AA       9/12-9/14    东北证券
投资地下综合管廊专项债 (第3-7年末还20%本金/中合中小企业融资担保股份公司提供担保)
=========================================================================================
青岛昌阳       17.7     7    9/9簿记建档      3.73%     AA       9/12-9/14    申万宏源证券
投资开发      (第3-7年末还20%本金)                                            东方花旗证券
=========================================================================================
宁德交通        7      10    9/9簿记建档      3.68%     AA       9/12-9/14     海通证券
投资集团       (附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)           国开证券
=========================================================================================    
文山城市      11.6      7    9/12簿记建档    *4.50%     AA       9/13-9/19     国金证券
建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) 
=========================================================================================    
贵阳白云        12      10   9/12簿记建档    *4.75%     AA       9/13-9/20     中航证券
建设投资地下综合管廊项目专项债 (第3-10年末按不同比例偿还/贵阳金阳建设投资集团提供担保)
=========================================================================================
中国宜兴环保   11.7      7   9/13簿记建档   上限4.20%   AA       9/14-9/20     东吴证券
科技工业园     (第3-7年末还20%本金) 
=========================================================================================       
 
广州港集团      5       10   9/14簿记建档  *上限3.50%   AAA      9/18-9/20     广发证券
城市停车场建设专项债券    (第5年末附投资者选择权)     
=========================================================================================
绍兴市柯桥区    10       7   9/13簿记建档   上限4.50%   AA       9/19-9/21     银河证券
城建投资开发集团     (第3-7年末还20%本金)      
=========================================================================================
潍坊滨海      10        9   9/19簿记建档       --       AA       9/20-9/22     中泰证券    
旅游集团         (附第5年末投资者选择权)    
=========================================================================================
江苏瀛洲       8        7    9/20簿记建档      --       AA       9/21-9/23    东吴证券
发展集团               (第3-7年末还20%本金)
=========================================================================================
嘉兴市湘家荡   6        7    9/20簿记建档      --       AA       9/21-9/23    民族证券
发展投资集团           (第3-7年末还20%本金)
=========================================================================================
哈密市建辉     4        7    9/20簿记建档      --       AA       9/21-9/23    海通证券
国有资产管理公司       (第3-7年末还20%本金)
=========================================================================================
                                                                   
以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
=========================================================================================  
常德经济技术     15       7   9/12簿记建档    *5.33%     AA      9/13-9/14    海通证券
开发区棚户区改造项目收益债 (第3-7年末分别还3.34%、28.33%、28.33%、30.00%、10.00%本金)
                           (湖南常德市德源投资开发有限公司为差额补偿人)
=========================================================================================
泸州易地扶贫      5      10   9/12簿记建档    *4.30%     AA+     9/13-9/20    国开证券
搬迁项目收益债                                                                华西证券  
              (3/10年末偿还不同比例本金/第5年末附投资者选择权/泸州市兴泸投资集团提供担保)
=========================================================================================      
            
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
=========================================================================================    
朝阳市建设      4.6      4    9/20簿记建档      --       AA       9/21-9/23  国泰君安证券
投资公司                 (第3年末附投资者选择权)
=========================================================================================

注: *表示新增。(完) 
        
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐