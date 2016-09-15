《全球主要央行动态》--9月8日-9月15日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月8日-9月15日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，一直不愿加息的美联储如果等待太久才行动，那么其将面临越来越大的风险，所以逐渐收紧政策或许是恰当的。

美联储理事塔鲁告诉美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)，他希望在升息前看到更多通胀向联储2%目标持续回升的迹象。这是他一贯秉持的观点。

达拉斯联储总裁柯普朗则在奥斯丁告诉记者，““在升息问题上美联储必须保持耐心、深思熟虑，”呼应叶伦观点。不过，他同时指出，经济增长面临长期阻力，这意味着美联储只能非常缓慢地升息。

亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，当前的经济状况足以促使美联储在9月会议上“认真讨论”是否升息。“如果1.6%的通胀率和4.9%的失业率是你了解到的经济状况的话，那你会认为略微高于零的利率水平是适宜的吗?”洛克哈特在晨间对全美商业经济学协会发表的讲话中称。“我认为经济现状会在下周引发一场积极的讨论。”

美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)表示，联储应避免过快去除对美国经济的支持。此番表态强化了外界对于该央行下周将维持利率不变的观点。布雷纳德称，她希望在升息前能看到美国消费支出趋势转强以及通胀上升的证据，并称美国看起来面对海外经济低迷依然脆弱。

**欧洲**

欧洲央行9月维持利率在纪录低位不变，并保留了进一步加大刺激力度的可能性，但对下一次行动的时机和方式三缄其口，令原本预计央行会毫不犹豫地采取鸽派立场的投资者倍感失望。

欧洲央行总裁德拉吉在会后记者会上表示，央行将评估各种政策选项，以确保其史无前例的印钞计划能顺利落实。不过，央行未调整资产购买计划时限，到期日仍在3月底。且德拉吉在谈到该计划时，措辞没有任何倾向性，令原本预计央行会延长资产购买计划的市场人士感到意外。

欧洲央行管委瑞姆塞维奇斯表示，央行正在考虑调整其印钞计划中的债券购买规模、成员国比例构成以及最低收益率要求。他并补充说，可能在12月作出决定。“有三个基本问题：出资比例(capital key)、证券购买规模，第三个问题与降低存款利率(收益率)底限有关，”瑞姆塞维奇斯表示。“因此，所有这些问题目前都正在考虑，当然其它一些问题也很可能考虑到。”

欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)称，该央行应该暂停推出新刺激举措，让稍早祭出的政策有更多时间发挥作用，明确反对采取更大规模、更长期限资产购买计划的呼声。

欧洲央行管理委员会委员克诺特表示，如果有必要在多数弹药已耗尽的情况下提供更多刺激措施，欧洲央行将能够找到工具，但面临效果减弱的危险。

克诺特并指出，欧洲央行在解释自己在通胀方面的职责时需要展现出更大的灵活度，该央行目前正努力克服的冲击要比之前80年中的任何一次冲击都要大。

英国央行表示，将自9月27日开始透过逆向标购买进价值总计100亿英镑(133亿美元)的公司债，此为央行上月宣布的经济刺激举措之一。英国央行称，初期拟每周举行三次标购，将持续18个月买进。

根据一项路透调查，英国央行九名政策委员很可能在9月会议上一致通过维持指标利率在0.25%不变，这是央行322年历史上最低的利率水平。英国央行料将表示，尽管有迹象表明央行高估了6月退欧公投对英国经济造成的初步冲击，但其仍有可能在今年稍晚降息至略微高于零的水平。

路透调查显示，瑞士央行周四料将维持负利率政策不变，并承诺在汇市进行干预。接受路透调查的31位分析师中，除两位外其余均预期瑞士央行在9月15日将维持三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)目标区间在负1.25%至负0.25%不变；此外，除一位分析师外其余均预计，央行将维持活期存款利率在负0.75%不变。

**日本**

日本央行副总裁中曾宏表示，央行不排除进一步下调负利率或采取其他必要的宽松措施，来达成物价目标。中曾宏称，日本央行本月稍晚将对其政策效果进行全面评估，评估将考察加快实现2%通胀目标的方法。央行不会讨论撤回超宽松货币政策的方式。

数名熟悉日本央行想法的消息人士表示，央行正在研究让公债收益率曲线变陡的几个选项，央行目前正热切寻求振兴经济的政策工具，因日本在多年刺激措施下仍未能摆脱成长停滞。他们指出，本月的政策会议将就这些选项展开辩论，以作为微调大规模刺激方案的部分措施。

数名了解日本央行想法的消息人士指出，日本央行下周检讨政策时，将考虑把主要政策目标由基础货币转至利率，使负利率成为未来货币宽松的核心。这项变动将凸显出日本央行及金融市场对于央行买债极限的担忧。这也将逐渐远离日本央行企图全面压低债券收益率曲线的特殊货币政策实验作法。

了解日本央行想法的消息人士称，央行可能在下周公布一项分析，显示压低10年期以下公债收益率(殖利率)对经济的正面影响，要大于推动更长期公债收益率下降。

**中国**

中国央行公开市场周二仍维持较高强度资金投放，单日净投放达1,000亿元人民币，同时在时隔七个月后重启28天期逆回购并意外下调利率；中秋小长假将近，随后国庆长假又相距不远，两节叠加影响下流动性渐显吃紧，央行加量投放并辅以跨节的28天逆回购施以援手。

**其它**

瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)表示，如果需要扩大量化宽松，央行可以购买多种债券工具，包括抵押支持证券(MBS)，但购买有担保债券会构成一些问题。“我们已经指出房市是目前经济领域加速过快的一个部分，显然如果我们直接协助进一步提振这个领域的放贷，这是一个问题，”扬松向记者表示。

加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)表示，全球经济增长潜力减弱以及由此导致的中性利率降低，可能对金融稳定构成风险。她说，经济增长潜力下降会拉低中性利率，即全球经济充分发挥潜力运行时的利率水平。

国际清算银行(BIS)高级经济师Claudio Borio表示，各国央行应学会接受总是无法实现通胀目标的现实，而非加大力度实施激进的刺激政策，引起债务陷阱问题。

阿根廷央行将35天期参考利率下调50个基点，这已是决策者连续第七周下调该利率，决策者试图在通胀出现下降迹象时重振本国经济。央行将该利率调降至27.25%，旨在通过削弱短期央行票据对投资者的吸引力，而将现金注入实体经济。这一策略可帮助国内生产总值(GDP)增长，但也可引起通货膨胀。 (完)

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