台湾股市：连四日收跌续探近两个月新低，暂且消化中秋节前获利了结卖需

路透台北9月13日 - 台湾股市周二震荡后小幅收低，连四日跌势续探近两个月新低，表现不如日、韩等主要亚股。分析师表示，尽管美联储官员谈话缓解市场对美国9月升息的疑虑，但台股开高走低并反转收黑，主要消化中秋节假期前调节卖需，且节后仍有美联储议息决策等变数，带动指数连日回档在季线8,968点附近寻求支撑。

台湾加权股价指数 收跌0.07%，至8,940.83点，前低为7月14日的8,866.36点；今日成交初值 778.17亿台币，上交易日修正后为763.85亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪指出，受周四起中秋节假期效应影响，场上陆续消化节前获利了结需求，且外资也持续站在卖方，此皆拖累台股连日续挫至季线附近寻求支撑。

〞之前台股有创高，现在就补跌，表现才会不如其他亚股。〞他说。

元大投顾市场研究部经理薛舜日也称，上日外资卖超台股逾150亿台币，连三日卖超累计286亿台币，持续去化上周五美股收长黑对台股的冲击，而就台股技术线型来看，季线上弯不易一次跌破，因此部分买盘在指数跌破季线时逢低进场，预料近期季线仍扮演支撑大盘的角色。

交易员预估，明日台股主要交易区间暂看在8,900-9,000点窄幅波动。台湾金融市场周四和周五逢中秋节休市两日。

美国股市周一急升，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)理事布雷纳德坚持其在升息问题上的鸽派立场，敦促联储谨慎行事，不要过快撤走货币刺激举措。美联储将于9月20-21日召开联邦公开市场委员会(FOMC)议息政策会议。