版本:
中国
货币新闻 | 2016年 9月 13日 星期二 16:28 BJT

修正-国际油市：油价因美国钻井活动增加而下跌，中国宏观数据几无影响

(更正：因英文原文有误，布兰特原油期货代码改为“ ”，非“ ”)

路透新加坡9月13日 - 国际油价周二下跌，因市场对美国钻井活动增加感到担忧，且前一日油价上涨近1%后投资者了结获利。

0639 GMT时，布兰特原油期货 较上日结算价跌0.65美元，或1.4%，报每桶47.67美元。

交易员表示，乐观的中国工业产出数据未能提振油价，因市场仍处在获利了结模式。

中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.3%，高于路透调查预估中值6.1%，1-8月固定资产投资同比增长8.1%，高于路透预估的8%。

交易商称，周二油价下跌表明，尽管周一美元疲软提振油价收高，但美国石油钻探活动增加仍令人担忧。

美国近月原油期货 下跌0.73美元，或1.6%，报每桶45.56美元。

“投资人将上周美国原油库存下降引发的油价上涨视为卖出的机会，”CMC Market首席市场分析师Ric Spooner表示。

自9月8日以来油价下跌4%，部分回吐本月稍早录得的10%涨幅。

“投资人(对大宗商品)的需求仍然低迷,”澳新银行在报告中称。

未来数月中国国有炼厂料将扩大柴油和汽油出口，因以往曾是最旺盛的消费期可能变得低迷，令已经饱和的市场感到寒意。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文

(编译 王洋/李春喜 审校 张涛/高琦)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐