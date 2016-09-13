修正-国际油市：油价因美国钻井活动增加而下跌，中国宏观数据几无影响

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(更正：因英文原文有误，布兰特原油期货代码改为“ ”，非“ ”)
路透新加坡9月13日 - 国际油价周二下跌，因市场对美国钻井活动增加感到担忧，且前一日油价上涨近1%后投资者了结获利。
0639 GMT时，布兰特原油期货 较上日结算价跌0.65美元，或1.4%，报每桶47.67美元。
交易员表示，乐观的中国工业产出数据未能提振油价，因市场仍处在获利了结模式。
中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.3%，高于路透调查预估中值6.1%，1-8月固定资产投资同比增长8.1%，高于路透预估的8%。
交易商称，周二油价下跌表明，尽管周一美元疲软提振油价收高，但美国石油钻探活动增加仍令人担忧。
美国近月原油期货 下跌0.73美元，或1.6%，报每桶45.56美元。
“投资人将上周美国原油库存下降引发的油价上涨视为卖出的机会，”CMC Market首席市场分析师Ric Spooner表示。
自9月8日以来油价下跌4%，部分回吐本月稍早录得的10%涨幅。
“投资人(对大宗商品)的需求仍然低迷,”澳新银行在报告中称。
未来数月中国国有炼厂料将扩大柴油和汽油出口，因以往曾是最旺盛的消费期可能变得低迷，令已经饱和的市场感到寒意。(完)
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(编译 王洋/李春喜 审校 张涛/高琦)
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美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
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