欧元债市：公债收益率自数月高位下滑，因美联储9月升息的可能性下降

期货市场目前预计，下周美国升息概率仅有15%，而且如果美联储今年会行动的话，也几乎肯定会是在12月份。

“布雷纳德的讲话是美联储会议静默期之前的最后一场官员讲话，她与叶伦的关系非常密切。所以这是市场可以信赖的、反映叶伦对潜在升息看法的讲话，”DZ Bank分析师Birgit Figge称。

“美联储官员鹰派鸽派观点均有，但他们肯定会在升息之前让市场做好充分准备，这也正是此次讲话后，下周不太可能升息的原因所在，”她并称。

多数欧债收益率周二早盘小幅走低。德国10年期公债收益率 一度下降1.8个基点至0.02%低位，随后回升至0.3%。

数据方面，德国ZEW经济景气指数和欧元区就业数据即将公布。

市场参与者还将关注欧洲央行(ECB)总裁德拉吉定于1045GMT在意大利特伦托的讲话。(完)

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