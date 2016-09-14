版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料略走高至0.415%附近

* 标售标的：央行两年期定存单
    * 标售时间：周三(14日)
    * 标售金额：300亿台币
    * 预测中值：0.415%附近，较上次略走高
    * 受访机构：七家

    路透台北9月13日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示
，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.415%附近，较上次的加权平均标售利率0.40
5%略走高。
        
    路透周二访谈七家金融机构，包括一家外商银和六家本地银行，预测中值在0.415%附近
，大区间则在0.408-0.430%。 
    
    台湾央行上月标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.405%。该标售结果
符合市场预期，定存单高标落在0.408%。 
    
    而9月初标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.342%，较前次标售均
标0.3380%高0.4个基点，中止此前连续四次得标利率走低纪录。 
    
    以下为交易员看法：
    --8月底银行超额准备虽然不少，但资金并不算宽松，情况有异。银行推测是新版的IFR
S规范的流动准备资产分类不同，令市场拆款调度保守度升高，这可能使银行月底之际的拆
借资金普遍趋少，短率再下行可能有限。
    --9月初一年期定存单标售利率触底后略走扬，且近期10年期公债殖利率大幅弹升逾8基
点，105/11期公债 今日殖利率已升至0.7358%，这可能令银行拉高标购利率。
    --近期利率的触底反弹，不但反应了美联储鹰派看法再起的市场忧虑，台湾央行的降息
时程可能接近尾声，料也是促使利率反转向上的主因。
       
    央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014
年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿台币
。

    以下为2013-2016年两年存单标售结果一览表：
        
    标售日期     得标平均利率%    额度   央行重贴现率
                                (亿台币)
    2016年 8月10日 0.405         300          1.375%
    2016年 7月13日 0.413         300          1.375%
    2016年 6月15日 0.434         300          1.500%
    2016年 5月11日 0.437         300          1.500%
    2016年 4月13日 0.442         300          1.500%
    2016年 3月11日 0.436         300          1.625%
    2016年 2月24日 0.428         300          1.625%
    2016年 1月12日 0.427         300          1.625%
    2015年12月15日 0.464         300          1.750%
    2015年11月10日 0.465         300          1.750%
    2015年10月13日 0.505         300          1.750%
    2015年 9月11日 0.553         300          1.875%
    2015年 8月11日 0.619         300          1.875%
    2015年 7月13日 0.669         200          1.875%
    2015年 6月12日 0.698         200          1.875%
    2015年 5月 8日 0.728         200          1.875%
    2015年 4月10日 0.755         200          1.875%
    2015年 3月13日 0.778         200          1.875%
    2015年 1月 9日 0.793         200          1.875%
    2014年12月12日 0.812         200          1.875%
    2014年11月 7日 0.846         200          1.875%
    2014年10月 9日 0.851         200          1.875%
    2014年 9月12日 0.836         200          1.875%
    2014年 8月 8日 0.802         200          1.875%
    2014年 7月11日 0.747         100          1.875%
    2014年 6月13日 0.699         100          1.875%
    2014年 5月 9日 0.694         100          1.875%
    2014年 4月14日 0.705         100          1.875%
    2014年 3月12日 0.727         100          1.875%
    2014年 2月21日 0.744         100          1.875%
    2014年 1月10日 0.757         100          1.875%
    2013年12月13日 0.720         100          1.875%
    2013年11月08日 0.756         100          1.875%
    2013年10月11日 0.794         100          1.875%
    2013年 9月12日 0.797         100          1.875%
    2013年 8月 9日 0.780         100          1.875% (完) 

 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐