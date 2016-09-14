重温稿-台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料略走高至0.415%附近

* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周三(14日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.415%附近，较上次略走高 * 受访机构：七家 路透台北9月13日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.415%附近，较上次的加权平均标售利率0.40 5%略走高。 路透周二访谈七家金融机构，包括一家外商银和六家本地银行，预测中值在0.415%附近 ，大区间则在0.408-0.430%。 台湾央行上月标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.405%。该标售结果 符合市场预期，定存单高标落在0.408%。 而9月初标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.342%，较前次标售均 标0.3380%高0.4个基点，中止此前连续四次得标利率走低纪录。 以下为交易员看法： --8月底银行超额准备虽然不少，但资金并不算宽松，情况有异。银行推测是新版的IFR S规范的流动准备资产分类不同，令市场拆款调度保守度升高，这可能使银行月底之际的拆 借资金普遍趋少，短率再下行可能有限。 --9月初一年期定存单标售利率触底后略走扬，且近期10年期公债殖利率大幅弹升逾8基 点，105/11期公债 今日殖利率已升至0.7358%，这可能令银行拉高标购利率。 --近期利率的触底反弹，不但反应了美联储鹰派看法再起的市场忧虑，台湾央行的降息 时程可能接近尾声，料也是促使利率反转向上的主因。 央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014 年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿台币 。 以下为2013-2016年两年存单标售结果一览表： 标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率 (亿台币) 2016年 8月10日 0.405 300 1.375% 2016年 7月13日 0.413 300 1.375% 2016年 6月15日 0.434 300 1.500% 2016年 5月11日 0.437 300 1.500% 2016年 4月13日 0.442 300 1.500% 2016年 3月11日 0.436 300 1.625% 2016年 2月24日 0.428 300 1.625% 2016年 1月12日 0.427 300 1.625% 2015年12月15日 0.464 300 1.750% 2015年11月10日 0.465 300 1.750% 2015年10月13日 0.505 300 1.750% 2015年 9月11日 0.553 300 1.875% 2015年 8月11日 0.619 300 1.875% 2015年 7月13日 0.669 200 1.875% 2015年 6月12日 0.698 200 1.875% 2015年 5月 8日 0.728 200 1.875% 2015年 4月10日 0.755 200 1.875% 2015年 3月13日 0.778 200 1.875% 2015年 1月 9日 0.793 200 1.875% 2014年12月12日 0.812 200 1.875% 2014年11月 7日 0.846 200 1.875% 2014年10月 9日 0.851 200 1.875% 2014年 9月12日 0.836 200 1.875% 2014年 8月 8日 0.802 200 1.875% 2014年 7月11日 0.747 100 1.875% 2014年 6月13日 0.699 100 1.875% 2014年 5月 9日 0.694 100 1.875% 2014年 4月14日 0.705 100 1.875% 2014年 3月12日 0.727 100 1.875% 2014年 2月21日 0.744 100 1.875% 2014年 1月10日 0.757 100 1.875% 2013年12月13日 0.720 100 1.875% 2013年11月08日 0.756 100 1.875% 2013年10月11日 0.794 100 1.875% 2013年 9月12日 0.797 100 1.875% 2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)