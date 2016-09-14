重温稿-台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料略走高至0.415%附近

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
* 标售标的：央行两年期定存单 * 标售时间：周三(14日) * 标售金额：300亿台币 * 预测中值：0.415%附近，较上次略走高 * 受访机构：七家 路透台北9月13日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.415%附近，较上次的加权平均标售利率0.40 5%略走高。 路透周二访谈七家金融机构，包括一家外商银和六家本地银行，预测中值在0.415%附近 ，大区间则在0.408-0.430%。 台湾央行上月标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.405%。该标售结果 符合市场预期，定存单高标落在0.408%。 而9月初标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.342%，较前次标售均 标0.3380%高0.4个基点，中止此前连续四次得标利率走低纪录。 以下为交易员看法： --8月底银行超额准备虽然不少，但资金并不算宽松，情况有异。银行推测是新版的IFR S规范的流动准备资产分类不同，令市场拆款调度保守度升高，这可能使银行月底之际的拆 借资金普遍趋少，短率再下行可能有限。 --9月初一年期定存单标售利率触底后略走扬，且近期10年期公债殖利率大幅弹升逾8基 点，105/11期公债 今日殖利率已升至0.7358%，这可能令银行拉高标购利率。 --近期利率的触底反弹，不但反应了美联储鹰派看法再起的市场忧虑，台湾央行的降息 时程可能接近尾声，料也是促使利率反转向上的主因。 央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自2014 年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿台币 。 以下为2013-2016年两年存单标售结果一览表： 标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率 (亿台币) 2016年 8月10日 0.405 300 1.375% 2016年 7月13日 0.413 300 1.375% 2016年 6月15日 0.434 300 1.500% 2016年 5月11日 0.437 300 1.500% 2016年 4月13日 0.442 300 1.500% 2016年 3月11日 0.436 300 1.625% 2016年 2月24日 0.428 300 1.625% 2016年 1月12日 0.427 300 1.625% 2015年12月15日 0.464 300 1.750% 2015年11月10日 0.465 300 1.750% 2015年10月13日 0.505 300 1.750% 2015年 9月11日 0.553 300 1.875% 2015年 8月11日 0.619 300 1.875% 2015年 7月13日 0.669 200 1.875% 2015年 6月12日 0.698 200 1.875% 2015年 5月 8日 0.728 200 1.875% 2015年 4月10日 0.755 200 1.875% 2015年 3月13日 0.778 200 1.875% 2015年 1月 9日 0.793 200 1.875% 2014年12月12日 0.812 200 1.875% 2014年11月 7日 0.846 200 1.875% 2014年10月 9日 0.851 200 1.875% 2014年 9月12日 0.836 200 1.875% 2014年 8月 8日 0.802 200 1.875% 2014年 7月11日 0.747 100 1.875% 2014年 6月13日 0.699 100 1.875% 2014年 5月 9日 0.694 100 1.875% 2014年 4月14日 0.705 100 1.875% 2014年 3月12日 0.727 100 1.875% 2014年 2月21日 0.744 100 1.875% 2014年 1月10日 0.757 100 1.875% 2013年12月13日 0.720 100 1.875% 2013年11月08日 0.756 100 1.875% 2013年10月11日 0.794 100 1.875% 2013年 9月12日 0.797 100 1.875% 2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
(重发以调整表格) * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动 * 避险情绪令日圆受益，美元承压 * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变 路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国 政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总 统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。 英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以 来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。 交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称 ，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场， 以此暗示她计划“硬性退欧”。 投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。 特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。