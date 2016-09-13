台湾金融：金管会裁罚中信等七家银行，限缩外汇选择权衍生品业务

路透台北9月13日 - 台湾金管会周二表示，针对中信、富邦、国泰、元大、日盛、大众及永丰等七家银行，因办理国际金融业务分行(OBU)开户相关作业缺失，核处罚锾、纠正或其他必要的行政处分，并限缩外汇选择权衍生品业务。

金管会表示，2014年5-6月以及今年1月已就银行办理衍生性金融商品业务的认识客户(KYC)及风险控管等缺失予以核处，但今年在对中信等七家银行办理OBU开户及财务资料审核作业检查中，发现有与KYC及风险控管等不同行为的新缺失，因此再祭出处罚。

其中，中信、富邦、国泰等三家银行因缺失情形较严重，且多项缺失经金管会检查局再次查核仍有缺失未改善，核处600万台币罚锾；元大、日盛等二家银行核处400万台币罚锾。