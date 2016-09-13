台湾金融：金管会裁罚中信等七家银行，限缩外汇选择权衍生品业务

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北9月13日 - 台湾金管会周二表示，针对中信、富邦、国泰、元大、日盛、大众及永丰等七家银行，因办理国际金融业务分行(OBU)开户相关作业缺失，核处罚锾、纠正或其他必要的行政处分，并限缩外汇选择权衍生品业务。
金管会表示，2014年5-6月以及今年1月已就银行办理衍生性金融商品业务的认识客户(KYC)及风险控管等缺失予以核处，但今年在对中信等七家银行办理OBU开户及财务资料审核作业检查中，发现有与KYC及风险控管等不同行为的新缺失，因此再祭出处罚。
其中，中信、富邦、国泰等三家银行因缺失情形较严重，且多项缺失经金管会检查局再次查核仍有缺失未改善，核处600万台币罚锾；元大、日盛等二家银行核处400万台币罚锾。
金管会并称，以上五家银行和大众、永丰银行，一并限制新承作隐含卖出外汇选择权衍生性金融商品业务(含结构型商品业务)，但不包括与专业机构投资人及高净值投资法人承作之交易、及既有客户之停损交易。至金管会认可缺失改善后，才能恢复承作。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。