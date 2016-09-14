重温稿-《中国新债预测》两年及五年期国债收益率均值2.33%和2.53%，稍低于二级

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
* 招标品种：财政部两年/五年期续发固息国债
* 期限及招标金额：260亿元/380亿元人民币
* 招标时间: 周三(14日)10:35-11:35
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间：2.30%-2.37%；2.50%-2.56%
* 预测均值: 2.33%；2.53%(按各家机构预测值平均)
路透上海9月13日 - 中国财政部周三将招标续发行两年和五年固息国债。路透调查显示，今日公开市场重启28天期逆回购，利率意外下调提振二级市场，现券收益率小降。若向好情绪延续，明天两期国债定位有望低于二级，收益率预测均值分别为2.33%和2.53%。
央行公开市场今日净投放千亿元人民币。在时隔七个月后重启28天期逆回购并意外下调利率；中秋小长假将近，随后国庆长假又相距不远，两节叠加影响下流动性渐显吃紧，央行加量投放并辅以跨节的28天逆回购施以援手。
华中一银行交易员表示，今日现券情绪较好，利于明日新债发行。惟收益率下行的同时，成交却不甚旺盛，因此明日两期债即使定位低于二级，预计差距也不会太明显。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年最新收益率为2.5782%。本次续发国债标的券之一的两年160012券最新报价 在2.3900%/2.3650%，五年160015券最新报价 在2.5800%/2.5400%。
上述两期债中，两年品种为今年第12期国债 第三次续发行，五年期品种为财政部第15期 国债第二次续发。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
上述两期债均采用混合式招标方式，标的为价格或利率。具体招标时间为9月14日10:35至11:35；两期债均自招标结束至9月19日进行分销，9月21日起上市交易。
续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，两年和五年品种票面利率分别2.51%和2.65%；发行手续费分别为承销面值的0.05%和0.10%。
标位限定上，两年期投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、15个和25个标位；五年期投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为65个、15个和30个标位。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
(重发以调整表格) * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动 * 避险情绪令日圆受益，美元承压 * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变 路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国 政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总 统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。 英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以 来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。 交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称 ，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场， 以此暗示她计划“硬性退欧”。 投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。 特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。