台湾汇市：台币微收升中止连四跌，惟外资偏买汇及台股红翻黑收敛涨幅

* 台币兑美元微收升中止连四日跌势

* 外资偏向买汇及台股红翻黑收敛涨幅

* 明日台币主要区间暂看31.630-31.750

路透台北9月13日 - 台币兑美元 周二微收升，中止连四日跌势。交易员表示，随着美国FOMC会议脚步逼近，市场气氛诡谲多变，今日暂且反应美联储理事布雷纳德谈话令美元回软，台币也随亚币稍见喘息机会；不过因外资买汇需求仍在及台股由红翻黑，使终场台币升幅收敛。

他们指出，原本市场预期布雷纳德也会转鹰派，结果未然引发失望性美元多头部位调节，带动台币随亚币暂且中止这波跌势。不过有外资盘中进行FIXING(定价)交易引领台币逐步靠向31.700，且台股开高走低并反转收跌，致台币转而在既有区间内偏弱盘整。

“外资之前汇进来蛮多的，现在外资卖超台股，大家会有点担心外资汇出。〞一位外商银行交易员说。

另位外商银行交易员称，由于大中华地区皆有因应中秋节假期休市，海外NDF因美元多头部位在中秋节前夕略见调节卖需，带动各种天期美元/台币换汇点折价幅度皆较上日尾盘放大，不同于台币现货因消化外资汇出需求而走势偏弱。

资金流向方面，有位大型公营行库交易员提及，由于外资在台股卖超金额逐步垫高，场上持续消化外资美元买盘，令台币后市稍有见压，而出口商在台币趋弱至31.700左右的抛汇意愿仍高，毕竟台币一周内跌幅已深逾5角。明日为中秋节前最后一个交易日，料台币续在现有区间震荡整理。

交易员预估，明日台币汇率主要区间暂看在31.630-31.750。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各种天期美元/台币换汇点折价幅度皆较上日尾盘放大；目前指标一个月天期美元/台币远汇 报31.596/31.626，上日收在31.590。

台湾股市周二震荡后小幅收低0.07%，连四日跌势续探近两个月新低，表现不如日、韩等主要亚股。今日外资及陆资在台股卖超72.71亿台币，连四个交易日卖超共计358.59亿台币。

美联储理事布雷纳德周一称，美联储必须谨慎行事，不要过快撤走货币刺激举措。在联储升息前，她希望看到更为强劲的消费者支出增长趋势，和通胀上升的迹象，且美国仍容易受到疲弱的海外经济状况冲击。

美联储将于9月20-21日召开联邦公开市场委员会(FOMC)议息政策会议。周一是美国决策者可在“封锁期”之前公开发表讲话的最后一天，“封锁期”是指FOMC会议之前的一周。

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.706 31.716 31.590-31.720 31.700 7.39 9.70 司 元太外汇经纪公 31.705 31.715 31.595-31.709 31.620 3.73 5.13 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上周五现货收盘时水准 DF)

美元/台币一个月期 -0.065/-0.045 -0.040/-0.020 美元/台币六个月期 -0.245/-0.205 -0.205/-0.165 (完)

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；审校 张喜良)