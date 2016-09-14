重温稿-中国反腐：全国人大确定45名辽宁全国人大代表因拉票贿选当选无效--新华

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
路透北京9月13日 - 新华社周二报导称，今日闭幕的中国十二届全国人大常委会第二十三次会议，表决通过了关于辽宁省人大选举产生的部分十二届全国人大代表当选无效的报告，确定45名全国人大代表因拉票贿选当选无效。
报导并称，截至目前，十二届全国人大实有代表2,894人。
根据中国人大网数据显示，十二届全国人大辽宁代表团实有代表98名。
另据人民日报官方微博援引央视（CCTV）称，2013年1月辽宁省十二届人大一次会议选举十二届全国人大代表过程中，有45名当选的全国人大代表以金钱或者其他财物拉票贿选，有523名辽宁省人大代表涉及此案。目前，涉案的省人大代表已由原选举单位接受其辞职或被罢免终止了代表资格。
因在选举中搞拉票贿选等问题，中共中央纪委此前对辽宁省人大常委会副主任郑玉焯，辽宁省委原常委、政法委原书记苏宏章的严重违纪问题进行立案审查，并给予两人开除党籍、开除公职处分。
全国人大和地方各级人大选举法第五十七条规定，以金钱或者其他财物贿赂代表的，其当选无效。
中国经济网8月底报导称，全国31省市中有23个省份上半年GDP增速跑赢全国GDP 6.7%的增速，仅有云南、河北、黑龙江、山西、辽宁低于全国增速。其中辽宁省在全国垫底，上半年经济同比下降1%。（完） (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)
路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
(重发以调整表格) * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动 * 避险情绪令日圆受益，美元承压 * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变 路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国 政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总 统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。 英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以 来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。 交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称 ，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场， 以此暗示她计划“硬性退欧”。 投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。 特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。