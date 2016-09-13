金属期市：期铜从三周高位回落，因股市下滑打压风险意愿

* 对美联储利率前景的担忧重压欧美股市 * 期铜回吐稍早因中国数据强劲带动的涨幅 路透伦敦9月13日 - 伦敦期铜周二持稳，因股市疲弱削弱风险意愿， 使期铜从稍早触及的三周高位回落。中国经济数据强劲和美联储官员对加 息更偏鸽派的言论稍早推高期铜价格。 欧美股市周二下跌，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)利率前景 的担忧降低对股市等较高风险资产的需求。 美联储理事布雷纳德周一称，美联储必须谨慎行事，不要过快撤走货 币刺激举措。 她更偏鸽派的讲话仅仅短暂支持股市。近期对 美国最早在下周加息的臆测拖累股市表现。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘几无变动，报每吨4,65 0美元，稍早触及8月24日来最高4,692美元。 “股市的疲弱走势开始蔓延至其他市场，”INTL FCStone分析师Ed M eir说。“美股道指下跌约200点，拉低油价，并导致其他市场普遍遭到抛 售。” “总的来说，主题是下周美联储会议前的市场紧张情绪。如果美联储 升息，很明显，美元将上涨，所有商品市场将整体走低。” 期铜从昨日触及的12周低位反弹，此前中国8月宏观数据齐超预期， 内外需略改善带动工业增速升至五个月高位，基建和房地产投资反弹助力 整体投资持稳，零售销售则在汽车消费等拉动下回升。 交易所数据显示，LME铜库存周一减少825吨，8月19日以来仅第二次 减少。 LME期锌 收低1.2%，报2,234美元。期锡 收平盘，报19 ,050美元。期铝 收低0.2%，报1,565美元，周一触及三个月低位1, 564美元。 期镍 收跌2.4%，报9,860美元。期铅 收涨0.5%，报1,8 93美元。(完)