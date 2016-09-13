美国债市：长债收益率跳涨，因大量供应进场和有关日本央行的报导

* 美国财政部标售120亿美元30年期公债，需求疲弱 * 公司债供应增加市场压力，损及公债收益率 * 有关日本央行的报导导致公债收益率曲线走陡 路透纽约9月13日 - 美国长期公债收益率周二上升至约三个月最高水 准，因大量美国公债和公司债供应，且担心全球央行的政策。 美国财政部标售120亿美元30年期公债，吸引疲弱的需求，这是本周 附息公债标售的最后一笔。得标收益率为2.475%，高于标售前二级市场的 水准。 根据IFR，思科 和Deutsche Telekom International Financ e 等公司今天发售数亿美元公司债。 “今日供应很多，公债和公司债都有，这是市场遭到抛售的原因之一 ，”法国农业信贷银行美国公债交易部门主管Dan Mulholland说。 对全球央行政策的担忧也继续向长债施压。 过去一个月长债表现落后，和日本公债收益率曲线走陡的走势一致。 日本央行正在研究让公债收益率曲线变陡的选项，以扶助刺激银行增加放 贷。长期利率处于低水准打击了银行的借贷活动。 美债收益率曲线周二进一步走陡，因有报导称，日本央行将把下调本 已为负的利率作为进一步宽松计划的核心。 “这在一定程度上助涨了收益率曲走陡的趋势，”Mulholland说。 指标美国10年期公债 价格下跌18/32，收益率报1.73%， 此前升至6月3日来最高1.752%。美国30年期公债 价格大跌1-1 6/32，收益率报2.468%，此前升至6月23日来最高2.488%。 两年期和30年期公债收益率差 走宽至168个基点，为7 月1日来最宽水准，五年期和30年期公债收益率差 走宽至1 23个基点，为8月5日来最宽。 市场将关注分别在周四和周五公布的美国零售销售和消费者物价指数 ，以寻找美国经济力道能否支持加息的迹象。 美联储理事布雷纳德周一发表鸽派言论，进一步降低市场对美联储在 下周政策会议上加息的预期。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-29/32 (-02/32) 0.806 五年期公债 99-13/32 (-07/32) 1.250 10年期公债 97-29/32 (-18/32) 1.732 30年期公债 95-13/32 (-1-16/32) 2.468(完)