澳新经济指标预测--9月14日-9月21日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月12日当周 9月14日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- +2.0% 2230 新西兰制造业表现指数(PMI) 8月 -- 55.8 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +1.1% +0.7% (较上年同期) +3.7% +2.8% 9月15日(四) 0130 澳洲新车销售 8月 -- -1.3% 0130 澳洲就业人数(万人) 8月 增加1.5 增加2.62 全职就业人数(万人) -- 减少4.54 就业参与率 64.9% 64.9% 失业率 5.7% 5.7% 9月16日(五) 0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 9月 -- 48.70 0300 新西兰公债海外持有比例 8月 -- 63.9% 9月19日当周 9月19日(一) 暂无重要经济数据公布。 9月20日(二) 0130 澳洲房屋价格指数 第二季 -- -0.2% 9月21日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- -- 2.00% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 刘秀红；审校 杜明霞)