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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 06:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         100.28    -0.52    -0.52   4647990
    京东                26.53    +0.03    +0.11  10895132
    新浪              73.96    -2.18    -2.86   1630842
    搜狐              42.93    +0.48    +1.13    305808
    网易             231.27    +1.20    +0.52   2813449
    百度             181.90    -2.23    -1.21   2412724
    
    台湾
    台湾积体电路       28.49    -0.50    -1.72   1707573
    联电                1.83    -0.04    -2.14    128546
    日月光              5.77    -0.09    -1.54    127157
    硅品精密           7.19    -0.07    -0.96    237791
    和信超媒体         2.62    +0.00    +0.00      1607
    友达                3.57    -0.02    -0.56    165504
    中华电信           35.06    -0.73    -2.04     50491
    台湾国际航电      46.95    -0.40    -0.84   1848253
    
    香港
    中国移动           60.91    -0.87    -1.41    253405
    中国联通           11.39    -0.27    -2.32     99467
    中国电信           49.13    -1.65    -3.25      9865
    中芯国际            5.45    +0.06    +1.11     34459
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00       124
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 郑茵 审校 龚芳)

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