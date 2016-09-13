日韩经济指标预测--9月14日-9月21日****

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月12日当周 9月14日(三) 0430 日本工业生产修正值 7月 -- 持平 产能利用率指数(较前月) -- +1.5% 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 9月 -- 正1 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超13,260 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超19 9月15日(四) 暂无重要经济数据公布。 9月16日(五) 0200 日本路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 9月 -- 40.0 0200 韩国路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 9月 -- 37.6 9月19日当周 9月19日(一) 暂无重要经济数据公布。 9月20日(二) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.1% (较上年同期) -- -2.4% 2350 日本贸易收支(亿日圆) 8月 -- 顺差5,135 出口(较上年同期) -- -14.0% 进口(较上年同期) -- -24.7% 9月21日(三) 0000 日本央行利率决定 -- -- -0.10% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
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