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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 06:26 BJT

****日韩经济指标预测--9月14日-9月21日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值     前值    
    
    9月12日当周
    
    9月14日(三)
    0430 日本工业生产修正值                         7月         --       持平
             产能利用率指数(较前月)                             --      +1.5%   
    2300 日本路透短观制造业景气判断指数             9月         --        正1
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周         -- 卖超13,260
         外资投资日本股票(亿日圆)                               --     买超19
    
    9月15日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    9月16日(五)
    0200 日本路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI)    9月         --       40.0
    0200 韩国路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI)    9月         --       37.6
    
    9月19日当周
    
    9月19日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    9月20日(二)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)            8月         --        -0.1%  
                                (较上年同期)                    --        -2.4%
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                       8月         --    顺差5,135 
                 出口(较上年同期)                               --       -14.0%
                 进口(较上年同期)                               --       -24.7%
    
    9月21日(三)
    0000 日本央行利率决定                            --         --       -0.10% (完)

      
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