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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 07:31 BJT

****敬告客户：韩国金融市场9月14-16日因假期休市，9月19日恢复正常交易****

亲爱的客户，您好：

韩国金融市场9月14日(周三)至9月16日(周五)因公共假期休市，9月19日(周一)将恢复正常交易。

如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选 。 (完)

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