金砖国家：9月13日股汇市收盘纵览

路透9月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要 股市指数及货币9月13日(周二)走势纵览。 MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.38%，报886.01点。 中国股市：沪综指微幅收升，宏观数据超预期但节前市场整体仍疲弱 [.SS CN] 中国汇市：人民币窄幅整理近收平，中秋节前延续在6.68附近窄幅整理 [C NY/CN] 香港股市：失守盘初涨幅终场收低，美联储利率前景不确定性罩顶 [.HKCN ] ============================================================================ 巴西股市：受油价下跌及美国今年可能升息的双重打击，绩优股领军下跌，指标股指Bo vespa指数 收盘重挫3.01%，报56,820.774点。 巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3157/68，上日收报3.2475/90。 ============================================================================ 南非股市：股市大致收平，黄金及铂金价格因美元走强及美国下周是否升息的不确定性 走软，令矿业股承压。指标Top-40指数 收盘下跌0.04%，报46,274.97点；大盘综合 指数 收盘上涨0.01%，报52,805.96点。 南非汇市：兰特急挫逾2%，因政治和欧美利率不确定性打击人气 ========================================================================= 印度金融市场周二逢假日休市。 ============================================================================ 俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.55%，报968.53点；MSCI明晟俄罗斯指数< .MIRU00000PUS>收盘下跌1.4%，报503.49点。 俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.1%，报65.298；卢布兑欧元EURRUBTN= MCX贬值0.96%，报73.25。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)