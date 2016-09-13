《中国报摘》--中国证券报9月14日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
* 头版头条:
--中国证监会党委日前召开会议，通报了中央巡视组巡视期间等过程中发现的主要问题，及个别干部及家属违规买卖股票等违法违规典型案例的查处情况。
* 其他:
--沙隆达A 发布重组预案，拟作价185.67亿元人民币收购间接控股股东中国农化持有的全球第七大农药生产商ADAMA（安道麦）100%股权。同时募集配套资金至多25亿元，拟用于标的公司ADAMA主营业务相关的项目建设、农药产品注册登记等。
--黑牛食品 公告称，拟以不低于16.7元/股的价格非公开发行不超过10.78亿股股票，募集资金总额不超过180亿元，进军OLED（有机发光显示器件）产业。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。