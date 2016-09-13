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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 07:49 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月14日

* 头版头条:

--中国证监会党委日前召开会议，通报了中央巡视组巡视期间等过程中发现的主要问题，及个别干部及家属违规买卖股票等违法违规典型案例的查处情况。

* 其他:

--沙隆达A 发布重组预案，拟作价185.67亿元人民币收购间接控股股东中国农化持有的全球第七大农药生产商ADAMA（安道麦）100%股权。同时募集配套资金至多25亿元，拟用于标的公司ADAMA主营业务相关的项目建设、农药产品注册登记等。

--黑牛食品 公告称，拟以不低于16.7元/股的价格非公开发行不超过10.78亿股股票，募集资金总额不超过180亿元，进军OLED（有机发光显示器件）产业。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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