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债券 | 2016年 9月 14日 星期三 08:18 BJT

欧洲金融：ECB称有关其支持希腊下调财政目标的说法并不正确

路透雅典9月13日 - 欧洲央行(ECB)的一位官员周二对希腊央行官员稍早的讲话评论道，欧洲央行并不支持2018年后希腊下调财政目标。

希腊已经同意在2018年实现基本盈余占国内生产总值(GDP)3.5%的目标。该国希望将援助协议中2019年和2020年盈余占GDP的目标分别下调至2.5%和2%。

希腊官员稍早向记者称，“欧洲央行百分之百支持我们...但这由欧元集团说了算。”

对此，欧洲央行官员回应道，“欧洲央行支持希腊2018年后下调财政目标的说法并不正确。”

“首先，需要根据欧元集团声明中的框架，在欧洲央行、欧盟执委会、国际货币基金组织(IMF)和欧洲稳定机制(ESM)与欧元集团之间举行磋商，”该官员称。

根据第三次国际援助协议条款，希腊需要在2017年实现基本盈余占GDP 0.5%的目标。但希腊表示要在中长期内保持较高盈余不切实际，附和IMF在此问题上的看法。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)

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