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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 08:03 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月14日

路透9月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7577港元HK
D=)
    
    美国股市周二大幅下跌，道琼工业指数 下跌258.32点，或1.41%，收报18,066.75点，油价大跌重创能源
股，且美国短期内升息的可能性降低拖累金融股下滑。 
 公司名称                 ADR代码         收盘价      涨跌幅          成交量  ADR折合每股   较港股溢
                                                                              普通股        价
                                        （美元）     （%）                    (港元)        (%)
 中海油                                 119.660      -2.91        31541       9.283         -2.08
 中国铝业                               8.830        -2.75        6447        2.740         -1.44
 中国移动                               60.910       -1.41        253405      94.504        -1.30
 中国人寿                               12.820       -2.95        326007      19.891        -1.29
 中石油                                 64.520       -3.37        53407       5.005         -0.69
 中石化                                 68.380       -3.21        28444       5.305         -1.03
 汇丰控股                               36.960       -2.74        3756761     57.345        -1.13
 中电信                                 49.130       -3.25        9865        3.811         -0.49
 中国联通                               11.390       -2.32        99467       8.836         -1.60
 兖州煤业                               6.030        -2.11        5288        4.678         -1.52
 华能国际                               24.870       -4.53        19443       4.823         -0.96
 南方航空                               29.570       -3.02        1406        4.588         -1.12
 东方航空                               24.490       -3.92        6842        3.800         -0.79
 中芯国际                               5.450        1.11         34459       0.846         -1.68
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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