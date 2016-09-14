全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
路透北京9月14日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 9月 9/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 -- 银行结售汇数据 8月 -- 银行涉外代客收付款数据 8月 9/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 8月 9/23 -- 中国外汇市场交易概况数据 8月 9/27 0930 规模以上工业企业利润 1-8月 -- 中国货物和服务贸易 8月 9/30 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 二季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 二季度 -- 中国外债数据（正式数） 二季度 -- 中国银行业对外金融资产负债 二季度 10月 10/1 0900 官方制造业PMI 9月 官方非制造业PMI 9月 10/3 0945 财新制造业PMI 9月 10/5 0945 财新服务业PMI 9月 10/7 官方外汇储备 9月 10/13 1000左右 进出口贸易数据 9月 10/14 0930 居民消费价格指数（CPI） 9月 工业生产者价格指数（PPI） 9月 10/19 1000 国民经济运行情况新闻发布会 三季度 国内生产总值（GDP） 三季度 规模以上工业增加值 9月 固定资产投资(不含农户) 1-9月 民间固定资产投资 1-9月 房地产开发和销售情况月度报告 1-9月 社会消费品零售总额 9月 10/20 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 三季度 10/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 9月 10/21 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 -- 银行结售汇数据 9月 -- 银行涉外代客收付款数据 9月 10/27 0930 规模以上工业企业利润 1-9月 10/28 -- 中国外汇市场交易概况数据 9月 -- 中国货物和服务贸易 9月 10/31 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 三季度 11月 11/1 0900 官方制造业PMI 10月 官方非制造业PMI 10月 0945 财新制造业PMI 10月 11/3 0945 财新服务业PMI 10月 11/4 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 三季度 11/7 官方外汇储备 10月 11/8 1000左右 进出口贸易数据 10月 11/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 10月 工业生产者价格指数（PPI） 10月 -- 金融机构直接投资流量数据 三季度 11/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 10月 规模以上工业增加值 10月 固定资产投资(不含农户) 1-10月 民间固定资产投资 1-10月 房地产开发和销售情况月度报告 10月 社会消费品零售总额 10月 11/16 -- 银行结售汇数据 10月 -- 银行涉外代客收付款数据 10月 11/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 10月 11/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 10月 11/27 0930 规模以上工业企业利润 1-10月 11/28 -- 中国货物和服务贸易 10月 11/30 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 6月末 12月 12/1 0900 官方制造业PMI 11月 官方非制造业PMI 11月 0945 财新制造业PMI 11月 12/5 0945 财新服务业PMI 11月 12/8 1000左右 进出口贸易数据 11月 12/9 0930 居民消费价格指数（CPI） 11月 工业生产者价格指数（PPI） 11月 12/13 1000 国民经济运行情况新闻发布会 11月 规模以上工业增加值 11月 固定资产投资(不含农户) 1-11月 民间固定资产投资 1-11月 房地产开发和销售情况月度报告 11月 社会消费品零售总额 11月 12/16 -- 银行结售汇数据 11月 -- 银行涉外代客收付款数据 11月 12/19 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/21 1430 海关进出口主要商品统计信息 11月 12/23 -- 中国外汇市场交易概况数据 11月 12/27 0930 规模以上工业企业利润 1-11月 -- 中国货物和服务贸易 11月 12/30 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 三季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 三季度 -- 中国外债数据（正式数） 三季度 -- 中国银行业对外金融资产负债 三季度 注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。 2. -- 表示具体发布时间未知。 3.海关公布进出口贸易数据。 4.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务 贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。 5. 首次公布的中国对外证券投资资产（分国别）数据为2015年6月末数据，今后该 数据将在统计期后半年内公布。 6.首次公布的中国银行业对外金融资产负债数据为2015年12月末数据，今后该数据 将在统计期后三个月内公布。(完） 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 参看中国经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选 (发稿 李子木)
路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
(重发以调整表格) * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动 * 避险情绪令日圆受益，美元承压 * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变 路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国 政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总 统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。 英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以 来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。 交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称 ，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场， 以此暗示她计划“硬性退欧”。 投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。 特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。