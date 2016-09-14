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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 08:13 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月14日

**证券时报**

--中国人民银行首席经济学家马骏透露，目前正在进行“沪伦通”相关准备工作，如果有具体操作上的困难，人民银行及其他监管部门会通力合作继续推动。

--记者获悉，中海信托日前将所持四川信托30.2534%股权在北京产权交易所挂牌转让，挂牌价格为37.5亿元人民币。

**21世纪经济报道**

--国家能源局新能源与可再生能源司司长朱明介绍，国家已经起草编制了《可再生能源发展“十三五”规划》，初步明确“十三五”时期的可再生能源发展目标；到2020年，力争光伏发电达到1.5亿千瓦，光热发电达到500万千瓦，力争风力发电达到2.5亿千瓦。

**人民日报**

--中共中央纪委对国家开发银行 原党委副书记、监事长姚中民严重违纪问题进行了立案审查。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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