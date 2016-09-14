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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 08:24 BJT

《香港报摘》--经济日报9月14日

**头版头条**

--今年全球最大新股（IPO）邮政储蓄银行（新上市编号＂1658＂）今起开始招股，最多集资627亿港元，当中已获基础投资者认购逾七成股份。市场消息指，国际配售部分亦已获足额认购。有券商预期，份属重磅股的邮储行短綫较难炒，但增长潜力大，可长綫持有。

**其他**

--金沙中国 旗下的澳门巴黎人昨正式开幕，为今年澳门第二个大型赌场度假村投入营运。集团主席萧登．艾德森（Sheldon Adelson）相信，旗下五个赌场度假村各具主题特色，料集合起来能吸引到更多旅客。

--中国四大快递公司之一的圆通速递借壳大杨创世 上市获中国证监会批准。作为原有股东之一，阿里巴巴 旗下阿里创投将认购新股，持股预期将由12%摊薄至约11%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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