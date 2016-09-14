《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月14日

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
*工商时报：
--经济部召开电价费率审议会，评估核一1号机重启机率低，决议〞一次性认列〞未用的放射燃料棒损失，令电价降幅被压缩到仅剩0.09%，在幅度过小下，决定10月电价不调降。
--根据经济情势研判，中央银行29日第三季理监事会终结降息循环机率高，指标公债殖利率也趋于反弹，多档预计发行的公司债，不再期待市场利率续下探，从8月中旬以来，接连五档指标案、合计近220亿台币，陆续完成定价。
*经济日报：
--抢救观光业，交通部与财政部研拟对观光产业提供租税减免，初步锁定观光旅馆业、观光游乐业及旅馆业三大类，符合创新、升级等条件者，可享有房屋税及地价税减免，并授权地方政府订定减免方式。
--面对韩国韩进 破产释出的运能空缺，阳明海运 董事长谢志坚出招抢商机，自大陆、新加坡、日本与等大港口调动空柜，预计下周租齐二至三万个货柜，全面抢攻韩进的转单效益；同时长荣海运 也增开加班船并调柜因应，承接新客源。
--金融机构合并是否通过，〞劳资纠纷〞将成金管会审查项目之一。金融业工会联合总会上周拜会金管会时达成共识，未来被并机构如有劳资纠纷，审查时间将拖延，严重者可能停止审查，避免再发生如元大金 并大众银，却因工会抗争导致合并案迟迟无法通过。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
(重发以调整表格) * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动 * 避险情绪令日圆受益，美元承压 * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变 路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国 政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总 统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。 英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以 来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。 交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称 ，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场， 以此暗示她计划“硬性退欧”。 投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。 特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。