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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 08:48 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月14日

*工商时报：

--经济部召开电价费率审议会，评估核一1号机重启机率低，决议〞一次性认列〞未用的放射燃料棒损失，令电价降幅被压缩到仅剩0.09%，在幅度过小下，决定10月电价不调降。

--根据经济情势研判，中央银行29日第三季理监事会终结降息循环机率高，指标公债殖利率也趋于反弹，多档预计发行的公司债，不再期待市场利率续下探，从8月中旬以来，接连五档指标案、合计近220亿台币，陆续完成定价。

*经济日报：

--抢救观光业，交通部与财政部研拟对观光产业提供租税减免，初步锁定观光旅馆业、观光游乐业及旅馆业三大类，符合创新、升级等条件者，可享有房屋税及地价税减免，并授权地方政府订定减免方式。

--面对韩国韩进 破产释出的运能空缺，阳明海运 董事长谢志坚出招抢商机，自大陆、新加坡、日本与等大港口调动空柜，预计下周租齐二至三万个货柜，全面抢攻韩进的转单效益；同时长荣海运 也增开加班船并调柜因应，承接新客源。

--金融机构合并是否通过，〞劳资纠纷〞将成金管会审查项目之一。金融业工会联合总会上周拜会金管会时达成共识，未来被并机构如有劳资纠纷，审查时间将拖延，严重者可能停止审查，避免再发生如元大金 并大众银，却因工会抗争导致合并案迟迟无法通过。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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