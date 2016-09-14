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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 08:32 BJT

《香港报摘》--信报9月14日

**头版头条**

--今年全球集资规模最大的新股中国邮政储蓄银行（新上市编号＂1658＂）今日起公开发售，集资最多约627亿港元，是自2014年阿里巴巴 在美国上市以来，全球最大规模的新股。另外，招商证券及华润医药将紧随其后登场，三大新股集资额合共近1,000亿港元，分析预料，在冻结大量资金下，市况短期恐受压。

**其他**

--中信证券经纪（香港）前日（12日）入禀申请一名与德普科技 主席李永生（Li Wing Sang）同名同姓的人士破产，相关人士的地址亦与德普科技在港的主要营业地址相同，案件聆讯日期为11月9日。

--香港宽频 昨天正式推出流动通讯服务，率先推出＂四合一＂计划，包括家居宽频、家居电话、OTT服务及流动通讯。香港宽频行政总裁及持股管理人杨主光指出，计划中的流动通讯服务收费较竞争对手便宜三成，如果对手减价，该公司亦会跟随下调。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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