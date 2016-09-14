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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 08:38 BJT

中国个股：沙隆达拟逾185亿收购农药生产商ADAMA全部股权，并再融资25亿

路透上海9月14日 - 中国湖北沙隆达股份有限公司 周三公告，拟以定向增发方式，购买中国农化所持有的以色列农药生产商ADAMA的100%股权，交易作价初定为185.67亿元人民币；同时拟向芜湖信运汉石非公开发行股份募集配套资金，资金总额不超过25亿元。

沙隆达本次定向增发的价格均为10.20元/股，向中国农化合计发行18.2亿股，占发行后公司总股本的77.42%；向芜湖信运汉石发行股份数量不超过2.45亿股。

另外，本次交易前ADAMA间接持股100%股权的下属子公司Celsius持有沙隆达6,295万股B股 ，持股比例10.60%。为避免上市公司与下属子公司交叉持股，本次交易完成后，沙隆达拟向Celsius回购其所持有的全部B股股份并予以注销。

沙隆达表示，本次交易拟置入资产具有良好的盈利能力，交易完成后，其资产规模将得到大幅增厚，盈利水平亦将大幅提升。另外，中国农化成为上市公司控股股东，沙隆达实际控制人仍为国务院国资委。

交易完成后，中国农化将直接持有沙隆达18.2亿股A股股份，持股比例为70%，成为上市公司控股股东。若包括间接持股，中国农化合计持有沙隆达19.4亿A股，占总股本比例74.72%。

ADAMA原为以色列上市公司，由两家老牌以色列化工公司 Makhteshim Chemical Works Ltd.和Agan Chemical Manufacturers Ltd.合并而成。ADAMA目前是全球第七大农药生产商，也是世界最大的非专利农药生产企业。

因筹划重大资产重组事项，沙隆达股票自2015年8月5日起停牌，停牌前收报10.68元。本次公告后，公司股票将继续停牌。(完)

参看详情，可点选深圳证券交易所网站 here (发稿 李宏薇 审校 曾祥进)

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