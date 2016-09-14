中国个股：沙隆达拟逾185亿收购农药生产商ADAMA全部股权，并再融资25亿

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
路透上海9月14日 - 中国湖北沙隆达股份有限公司 周三公告，拟以定向增发方式，购买中国农化所持有的以色列农药生产商ADAMA的100%股权，交易作价初定为185.67亿元人民币；同时拟向芜湖信运汉石非公开发行股份募集配套资金，资金总额不超过25亿元。
沙隆达本次定向增发的价格均为10.20元/股，向中国农化合计发行18.2亿股，占发行后公司总股本的77.42%；向芜湖信运汉石发行股份数量不超过2.45亿股。
另外，本次交易前ADAMA间接持股100%股权的下属子公司Celsius持有沙隆达6,295万股B股 ，持股比例10.60%。为避免上市公司与下属子公司交叉持股，本次交易完成后，沙隆达拟向Celsius回购其所持有的全部B股股份并予以注销。
沙隆达表示，本次交易拟置入资产具有良好的盈利能力，交易完成后，其资产规模将得到大幅增厚，盈利水平亦将大幅提升。另外，中国农化成为上市公司控股股东，沙隆达实际控制人仍为国务院国资委。
交易完成后，中国农化将直接持有沙隆达18.2亿股A股股份，持股比例为70%，成为上市公司控股股东。若包括间接持股，中国农化合计持有沙隆达19.4亿A股，占总股本比例74.72%。
ADAMA原为以色列上市公司，由两家老牌以色列化工公司 Makhteshim Chemical Works Ltd.和Agan Chemical Manufacturers Ltd.合并而成。ADAMA目前是全球第七大农药生产商，也是世界最大的非专利农药生产企业。
因筹划重大资产重组事项，沙隆达股票自2015年8月5日起停牌，停牌前收报10.68元。本次公告后，公司股票将继续停牌。(完)
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路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
(重发以调整表格) * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动 * 避险情绪令日圆受益，美元承压 * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变 路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国 政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总 统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。 英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以 来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。 交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称 ，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场， 以此暗示她计划“硬性退欧”。 投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。 特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。