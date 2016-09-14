《全球重要经济事件一览表》--9月14日-9月21日

澳洲股市：收盘上涨，受矿业股反弹提振
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
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9月14日(三)
北京--中国国家发改委定召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题(0130)。
北京--中国国台办在国台办新闻发布厅举办例行新闻发布会(0200)。
伦敦--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)发表讲话(0950)。
维也纳--央行官员继续与会讨论“变革时期的中央银行”(最后一日)。欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、冰岛央行总裁古德曼松(Mar Gudmundsson)及荷兰央行总裁克诺特将发表讲话。
伦敦--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表演讲(1015)。
斯特拉斯堡--欧盟执委会主席贾克在欧洲议会发表其年度国情咨文(0700)。
法罗群岛--丹麦央行公布新的经济增长预估值(0830)。
曼谷--泰国召开货币政策委员会会议(0730)。
新德里--为期两日的印度-美国经济峰会召开(至9月15日)。
9月15日(四)
伦敦--肯尼亚-英国贸易和投资论坛。
伦敦--英国央行公布利率决定(1100)。
伯恩--瑞士央行货币政策评估(0630)。
曼谷--泰国央行举行为期两天学术讨论会。央行总裁威拉泰将发表演说。
新加坡--新加坡金融管理局局长孟文能(Ravi Menon)发表讲话(0100)。
9月16日(五)
布拉提斯拉瓦--欧盟峰会。除英国外的27个欧盟国家领导人将讨论如何在英国退欧公投后提振欧盟经济(0600)。
莫斯科--俄罗斯央行公布利率决定(1030)。
9月19日(一)
暂无重要经济事件预告。
9月20日(二)
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议。
纽约--西班牙代理经济部长德金多斯出席全球经济论坛。
魁北克市--加拿大央行总裁波洛兹将在魁北克市发表讲话(1630)。
伦敦--英国央行金融政策委员会召开会议。
悉尼--澳洲央行将公布9月货币政策会议记录(0130)。
东京--日本央行召开货币政策会议(至9月21日)。
9月21日(三)
东京--日本央行公布利率决定。
大连--第十六届中国钢铁原材料国际研讨会召开，至23日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。
雅加达--印尼央行召开理事会会议(至9月22日)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。无宣布利率决定的计划。
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定(1800)，美联储主席叶伦召开新闻发布会(1830)。
惠灵顿--新西兰央行宣布官方隔夜拆款利率(2100)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 杜明霞)
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
(重发以调整表格) * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动 * 避险情绪令日圆受益，美元承压 * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变 路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国 政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总 统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。 英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以 来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。 交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称 ，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场， 以此暗示她计划“硬性退欧”。 投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。 特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。
* 台湾2016年12月外销订单金额预估年增8.9%(上月为年增7%) * 数据将于1月20日(周五)0800GMT公布 路透台北1月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾2016年12 月外销订单金额料较上年同期增长8.9%，为连续第五个月增长。 分析师指出，因应欧美圣诞节提前拉货效应，台湾12月外销订单金额 估较11月减少是可以预期的，但因去年比较基期及国际油价价格皆较低， 12月料能维持较上年持续增涨力道。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对2016年12月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 7.30 中国信托商业银行 8.40 星展银行 10.90 富兰克林华美投信 2.30 安智银行 10.00 元富投顾 8.80 永丰投顾