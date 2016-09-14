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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 08:58 BJT

《全球重要经济事件一览表》--9月14日-9月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月14日(三)

北京--中国国家发改委定召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题(0130)。

北京--中国国台办在国台办新闻发布厅举办例行新闻发布会(0200)。

伦敦--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)发表讲话(0950)。

维也纳--央行官员继续与会讨论“变革时期的中央银行”(最后一日)。欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、冰岛央行总裁古德曼松(Mar Gudmundsson)及荷兰央行总裁克诺特将发表讲话。

伦敦--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表演讲(1015)。

斯特拉斯堡--欧盟执委会主席贾克在欧洲议会发表其年度国情咨文(0700)。

法罗群岛--丹麦央行公布新的经济增长预估值(0830)。

曼谷--泰国召开货币政策委员会会议(0730)。

新德里--为期两日的印度-美国经济峰会召开(至9月15日)。

9月15日(四)

伦敦--肯尼亚-英国贸易和投资论坛。

伦敦--英国央行公布利率决定(1100)。

伯恩--瑞士央行货币政策评估(0630)。

曼谷--泰国央行举行为期两天学术讨论会。央行总裁威拉泰将发表演说。

新加坡--新加坡金融管理局局长孟文能(Ravi Menon)发表讲话(0100)。

9月16日(五)

布拉提斯拉瓦--欧盟峰会。除英国外的27个欧盟国家领导人将讨论如何在英国退欧公投后提振欧盟经济(0600)。

莫斯科--俄罗斯央行公布利率决定(1030)。

9月19日(一)

暂无重要经济事件预告。

　　9月20日(二)

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议。

纽约--西班牙代理经济部长德金多斯出席全球经济论坛。

魁北克市--加拿大央行总裁波洛兹将在魁北克市发表讲话(1630)。

伦敦--英国央行金融政策委员会召开会议。

悉尼--澳洲央行将公布9月货币政策会议记录(0130)。

东京--日本央行召开货币政策会议(至9月21日)。

9月21日(三)

东京--日本央行公布利率决定。

大连--第十六届中国钢铁原材料国际研讨会召开，至23日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。

雅加达--印尼央行召开理事会会议(至9月22日)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。无宣布利率决定的计划。

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定(1800)，美联储主席叶伦召开新闻发布会(1830)。

惠灵顿--新西兰央行宣布官方隔夜拆款利率(2100)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 杜明霞)

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