中国个股：黑牛食品拟定向增发至多180亿元，投向显示面板产业

国际油市：油价小升，得益于美元走软和产油国减产预期
“油价本周将受到美元走势而非原油本身所带动，特朗普就职典礼...是大事一件，”OANDA券商驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
路透上海9月14日 - 中国食品企业--黑牛食品股份有限公司 周二晚公告称，拟定向增发股份筹资至多180亿元人民币，投向显示面板产业，包括建设第六代有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）面板生产线项目。
公告显示，本次发行底价为16.7元，最终发行价格由董事会和主承销商协商确定，拟发行不超过10.78亿股。大股东西藏知合资本管理公司及昆山国创投资集团拟分别认购50亿元和30亿元，其他认购人不得单独或关联人共同持有黑牛食品超过20%股份。
在定向增发前，西藏知合持有上市公司29.82%股份，而昆山国创为昆山国资办全资子公司，与西藏知合无关联关系。西藏知合的实际控制人王文学旗下还有一家上市公司华夏幸福 。
本次募集资金投向中，140亿元投向第六代AMOLED面板项目、8亿元投向第六代AMOLED模组项目和32亿元投向合资设立的江苏维信诺并投资第5.5代AMOLED扩产项目。黑牛食品将持有江苏维信诺50.31%，从而间接控股国内领先的AMOLED企业之一国显光电。
第六代AMOLED面板项目预计总投资262.14亿元，主要生产3.5-8寸柔性AMOLED显示屏及5.5寸硬屏AMOLED显示屏等，项目建设周期为28个月。
公告称，黑牛食品近几年已陆续出售原有食品饮料业务，积极谋求业务转型升级，通过本次非公开发行股票募集资金进军OLED领域，有利于加快公司产业结构调整、提高公司盈利能力，同时有利于促进中国显示行业的产业升级和国产化水平的提高。
黑牛食品自8月30日下午起持续停牌，筹划增发事宜，停牌前收报20.82元。公司股票将于周三起复牌。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
“油价本周将受到美元走势而非原油本身所带动，特朗普就职典礼...是大事一件，”OANDA券商驻新加坡资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0630 1.0641 -0.10 +1.11 1.0513 美元/日圆 114.39 114.51 -0.10 -2.12 116.87 欧元/日圆 121.60 121.83 -0.19 -1.25 123.14 美元/瑞郎 1.0092 1.0083 +0.09 -0.84 1.0178 英镑/美元 1.2051 1.2176 -1.03 -2.31 1.2336 美元/加元 1.3129 1.3111 +0.14 -2.24 1.3430 美元/离岸人民币 6.8590 6.8456 +0.20 -1.63 6.9726 澳元/美元
上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）强势上行，录得五连阳，最终报收于975.77点。当周，最高上冲至982.11点，最低下探至912.58点，全周涨幅为6.6919%。从指数走势看，CIFI将继续攀升。