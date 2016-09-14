中国个股：黑牛食品拟定向增发至多180亿元，投向显示面板产业

路透上海9月14日 - 中国食品企业--黑牛食品股份有限公司 周二晚公告称，拟定向增发股份筹资至多180亿元人民币，投向显示面板产业，包括建设第六代有源矩阵有机发光显示器件 （AMOLED）面板生产线项目。

公告显示，本次发行底价为16.7元，最终发行价格由董事会和主承销商协商确定，拟发行不超过10.78亿股。大股东西藏知合资本管理公司及昆山国创投资集团拟分别认购50亿元和30亿元，其他认购人不得单独或关联人共同持有黑牛食品超过20%股份。

在定向增发前，西藏知合持有上市公司29.82%股份，而昆山国创为昆山国资办全资子公司，与西藏知合无关联关系。西藏知合的实际控制人王文学旗下还有一家上市公司华夏幸福 。

本次募集资金投向中，140亿元投向第六代AMOLED面板项目、8亿元投向第六代AMOLED模组项目和32亿元投向合资设立的江苏维信诺并投资第5.5代AMOLED扩产项目。黑牛食品将持有江苏维信诺50.31%，从而间接控股国内领先的AMOLED企业之一国显光电。

第六代AMOLED面板项目预计总投资262.14亿元，主要生产3.5-8寸柔性AMOLED显示屏及5.5寸硬屏AMOLED显示屏等，项目建设周期为28个月。

公告称，黑牛食品近几年已陆续出售原有食品饮料业务，积极谋求业务转型升级，通过本次非公开发行股票募集资金进军OLED领域，有利于加快公司产业结构调整、提高公司盈利能力，同时有利于促进中国显示行业的产业升级和国产化水平的提高。