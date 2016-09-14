《香港报摘》--其他报纸重要消息9月14日

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
**明报**
--去年底完成卖壳兼改名的中国金洋 公告称，以大约3.66亿港元向控股股东姚建辉收购合肥市一个房地产项目。姚建辉为深圳宝能系掌舵人姚振华之弟，此外，中国金洋的非执董黄炜也是宝能投资集团的高级副总裁，因此构成了关连交易。
**星岛日报**
--新加坡成立的理财产品比较平台＂GoBear＂正式进驻香港，用家可比较近90张信用卡、70个旅游保险及18个私人贷款方案，并冀今年内可推出物业按揭搜索。
**苹果日报**
--太古地产 早前公布为旗下鰂鱼涌太古坊重建，有关发展方案刚呈交城规会，项目的地盘面积23.86万方尺，连同两幢全新甲级办公楼，另有22万方尺为零售商店楼面，比原先计划增逾倍。
**文汇报**
--渣打香港亚洲区高级经济师刘健恒预期，美国今明两年都不会加息，最快要到2018年才会加息；且随着美国经济偏向疲弱，加息的能力和空间反而会愈来愈小。若加息的预期推迟，美元会相对减弱，人民币将会受到支持。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。