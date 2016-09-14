《香港报摘》--其他报纸重要消息9月14日

**明报**

--去年底完成卖壳兼改名的中国金洋 公告称，以大约3.66亿港元向控股股东姚建辉收购合肥市一个房地产项目。姚建辉为深圳宝能系掌舵人姚振华之弟，此外，中国金洋的非执董黄炜也是宝能投资集团的高级副总裁，因此构成了关连交易。

**星岛日报**

--新加坡成立的理财产品比较平台＂GoBear＂正式进驻香港，用家可比较近90张信用卡、70个旅游保险及18个私人贷款方案，并冀今年内可推出物业按揭搜索。

**苹果日报**

--太古地产 早前公布为旗下鰂鱼涌太古坊重建，有关发展方案刚呈交城规会，项目的地盘面积23.86万方尺，连同两幢全新甲级办公楼，另有22万方尺为零售商店楼面，比原先计划增逾倍。

**文汇报**

--渣打香港亚洲区高级经济师刘健恒预期，美国今明两年都不会加息，最快要到2018年才会加息；且随着美国经济偏向疲弱，加息的能力和空间反而会愈来愈小。若加息的预期推迟，美元会相对减弱，人民币将会受到支持。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘