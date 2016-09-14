《台湾重要政经日程》--9月14日-11月21日

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
=====================今日重要政经消息==============================
9/14(三)
--10:00 海基会2016大陆台商秋节座谈联谊活动。
--12:30 台湾央行标售两年期定存单，金额300亿台币。
--15:00 财政部长记者会。
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9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
9/22(四)
--08:30 主计总处公布8月季调后失业率，上月为3.96%。
--16:00 经济部公布8月外销订单年变动率，上月为年减3.4%。
9/23(五)
--16:20 台湾央行公布8月M2货币总计数年增率，上月为年增4.70%。
9/27(二)
--16:00 经济部公布8月工业生产指数年变动率，上月为年减0.31%。
10/5(三)
--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)；上月CPI年增率0.57%。
10/7(五)
--16:00 经济部公布9月出口数据，上月为年增1%。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
11/21(二)
--16:20 台湾央行公布第三季经常帐，上季顺差171.3亿美元。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
(重发以调整表格) * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动 * 避险情绪令日圆受益，美元承压 * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变 路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国 政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总 统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。 英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以 来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。 交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称 ，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场， 以此暗示她计划“硬性退欧”。 投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。 特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。