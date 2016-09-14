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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 08:53 BJT

《全球汇市》美元/日圆因日央行宽松臆测上涨，避险情绪限制涨势

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.1217  1.1217  +0.00  +3.29  1.0860
    美元/日圆            102.78  102.53  +0.24 -14.56  120.30
    欧元/日圆         115.30  115.05  +0.22 -11.63  130.47
    美元/瑞郎            0.9765  0.9762  +0.03  -2.53  1.0018
    英镑/美元            1.3171  1.3193  -0.17 -10.63  1.4738
    美元/加元            1.3163  1.3172  -0.07  -4.88  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6879  6.6904  -0.04  +1.83  6.5680
    澳元/美元            0.7466  0.7462  +0.05  +2.63  0.7275
    新西兰元/美元        0.7242  0.7251  -0.12  +6.11  0.6825
    澳元/日圆         76.760  76.530  +0.30 -12.39  87.620
    新西兰元/日圆     74.460  74.360  +0.13  -9.17  81.980
    英镑/日圆         135.41  135.26  +0.11 -23.59  177.22
    澳元/新西兰元     1.0309  1.0285  +0.23  -3.33  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 张明钧/王颖/刘秀红/龚芳; 审校 于春红/戴素萍/李爽/郑茵/许娜)

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