港报财经评论：大节当前，反弹乏力--经济日报9月14日

大节当前，反弹乏力/ 林瑞芬

恒指昨收报23215点，跌幅0.3%；国指收报9571点，跌0.9%，大市成交额近735亿元。

虽然有联储局理事布纳雷德（Lael Brainard）呼吁加息需要审慎，维持鸽词，但＂港股通＂休市，昨日开始暂停，本周港股乏新资金流入，加上中秋大节当前，股民参与博反弹的意慾低。周一大跌市之后，本周要完全回补跌幅看来甚困难，捱至周四收市，恒指如保得住23000支持，国指保住9500支持，应该已收货。

美国共和党总统候选人特朗普对联储局的低息政策颇有意见，总统大选结果对未来美股更产生不明朗因素。一来如果特朗普当选，可能左右联储局未来息率取向，二来市场担心特朗普会阻碍国际自由贸易的发展。今年底前美国大选黑天鹅事件，投资者不得不防。有指若希拉莉当选，美股反而在扫除不明朗因素底下而向好，可见市场之取向。

道指及标普500指数于上周五跌穿50天綫确是有点麻烦，高盛首席美股策略师David Kostin认为，市场情绪早前过度乐观、美股估值仍高，预计标普500指数今年底跌至2100点。不过，摩根士丹利首席美股策略师Adam Parker则认为，多数衡量美国消费者的指标表现正向，企业超额现金持有量似乎可控，经济基准预测仍是增长率较低，在其他投资品种吸引力不及美股之下，美股未来仍有上涨空间，标普500指数仍看升。笔者认为，大选当前，如无政策大变，美股的修正应是有限度，反覆冲高的动力虽小，道指受制18500至18600点，标普500指数受制2200点，但中綫守于200天綫支持的机会仍大。

内地昨公布8月份一系列经济数据，当中，民间固定资产投资增幅放缓速度有所下降，初步企稳，利好。数据显示，1至8月民间固定资产投资同比增长2.1%，增速与1至7月持平。其中，继6月、7月滑向负值后，8月民间固定资产投资同比增2.3%，有改善。较早前，中央确是高度关注民间固定资产投资的下行压力，现在出来的数据有所改善，或多或少启示中央政策已奏效。而目前民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）比重为61.4%，与1至7月持平，比去年同期降低3.6个百分点。

总括而言，1至8月，全国固定资产投资（不含农户），同比名义增长8.1%，增速与1至7月持平。从环比速度看，8月份固定资产投资（不含农户）增长0.58%，终止了固投增速连续4个月下滑的势头。关键不单是民间投资企稳，房地产投资及基建发力是另外两个推手。数据显示，1至8月，房地产投资增速由5.3%略升至5.4%，这是最近5个月以来，房地产投资增速首现回升。而随着发改委批覆大量基建专案，以及很多重大专案开工建设，基建投资增速呈加快势头，1至8月基建投资增速同比增长19.7%，增速比1至7月加快0.1个百分点。固投确有趋于平稳之势，有利支持A股减少为淡友所冲击的风险。观乎上证，受制于3100阻力之势明显，周一又以裂口跌穿3050短綫支持，但大幅插低的空间还小，2950点之前料有支持，昨收报3023点，微升0.1%。

没有只跌不升的股市，也没有只涨不跌的股市，升跌也平常。港股短綫在利好消息尽出之下，正在修正之前升幅，昨日明显所见，限于本周难有新资金入市，反弹力不足。恒指一度反弹，最终倒跌，国指亦告下跌收场。投资者获利回吐为先，本周还要反覆消化沽压、捱住先。不过，美国本月如没有意外地加息，预料股市调整有限。

技术上，恒指最好能守23000点，如有闪失，以6月低位19662升至近日高位24364累计升幅4,702点计算，0.382倍的下调跌幅约至22570，也是可接受的调整水平。

个股升跌最终还是看基本面能否支持、持股者的实力。港A大融合是中綫利好因素、港股的大趋势，相信个别的港股股份只是调整格局，可候低收集。（完）

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