港报财经评论：大节当前，反弹乏力--经济日报9月14日

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
大节当前，反弹乏力/ 林瑞芬
恒指昨收报23215点，跌幅0.3%；国指收报9571点，跌0.9%，大市成交额近735亿元。
虽然有联储局理事布纳雷德（Lael Brainard）呼吁加息需要审慎，维持鸽词，但＂港股通＂休市，昨日开始暂停，本周港股乏新资金流入，加上中秋大节当前，股民参与博反弹的意慾低。周一大跌市之后，本周要完全回补跌幅看来甚困难，捱至周四收市，恒指如保得住23000支持，国指保住9500支持，应该已收货。
美国共和党总统候选人特朗普对联储局的低息政策颇有意见，总统大选结果对未来美股更产生不明朗因素。一来如果特朗普当选，可能左右联储局未来息率取向，二来市场担心特朗普会阻碍国际自由贸易的发展。今年底前美国大选黑天鹅事件，投资者不得不防。有指若希拉莉当选，美股反而在扫除不明朗因素底下而向好，可见市场之取向。
道指及标普500指数于上周五跌穿50天綫确是有点麻烦，高盛首席美股策略师David Kostin认为，市场情绪早前过度乐观、美股估值仍高，预计标普500指数今年底跌至2100点。不过，摩根士丹利首席美股策略师Adam Parker则认为，多数衡量美国消费者的指标表现正向，企业超额现金持有量似乎可控，经济基准预测仍是增长率较低，在其他投资品种吸引力不及美股之下，美股未来仍有上涨空间，标普500指数仍看升。笔者认为，大选当前，如无政策大变，美股的修正应是有限度，反覆冲高的动力虽小，道指受制18500至18600点，标普500指数受制2200点，但中綫守于200天綫支持的机会仍大。
内地昨公布8月份一系列经济数据，当中，民间固定资产投资增幅放缓速度有所下降，初步企稳，利好。数据显示，1至8月民间固定资产投资同比增长2.1%，增速与1至7月持平。其中，继6月、7月滑向负值后，8月民间固定资产投资同比增2.3%，有改善。较早前，中央确是高度关注民间固定资产投资的下行压力，现在出来的数据有所改善，或多或少启示中央政策已奏效。而目前民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）比重为61.4%，与1至7月持平，比去年同期降低3.6个百分点。
总括而言，1至8月，全国固定资产投资（不含农户），同比名义增长8.1%，增速与1至7月持平。从环比速度看，8月份固定资产投资（不含农户）增长0.58%，终止了固投增速连续4个月下滑的势头。关键不单是民间投资企稳，房地产投资及基建发力是另外两个推手。数据显示，1至8月，房地产投资增速由5.3%略升至5.4%，这是最近5个月以来，房地产投资增速首现回升。而随着发改委批覆大量基建专案，以及很多重大专案开工建设，基建投资增速呈加快势头，1至8月基建投资增速同比增长19.7%，增速比1至7月加快0.1个百分点。固投确有趋于平稳之势，有利支持A股减少为淡友所冲击的风险。观乎上证，受制于3100阻力之势明显，周一又以裂口跌穿3050短綫支持，但大幅插低的空间还小，2950点之前料有支持，昨收报3023点，微升0.1%。
没有只跌不升的股市，也没有只涨不跌的股市，升跌也平常。港股短綫在利好消息尽出之下，正在修正之前升幅，昨日明显所见，限于本周难有新资金入市，反弹力不足。恒指一度反弹，最终倒跌，国指亦告下跌收场。投资者获利回吐为先，本周还要反覆消化沽压、捱住先。不过，美国本月如没有意外地加息，预料股市调整有限。
技术上，恒指最好能守23000点，如有闪失，以6月低位19662升至近日高位24364累计升幅4,702点计算，0.382倍的下调跌幅约至22570，也是可接受的调整水平。
个股升跌最终还是看基本面能否支持、持股者的实力。港A大融合是中綫利好因素、港股的大趋势，相信个别的港股股份只是调整格局，可候低收集。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
(重发以调整表格) * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动 * 避险情绪令日圆受益，美元承压 * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变 路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国 政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总 统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。 英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以 来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。 交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称 ，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场， 以此暗示她计划“硬性退欧”。 投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。 特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。