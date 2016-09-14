港报财经评论：加息争议暂搁下，大选危机更可怕--信报9月14日

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
加息争议暂搁下，大选危机更可怕/ 习广思
美股经历大跌市后，鸽派联储局官员周一表示，目前没有理由匆忙加息。有关言论令美股由跌转升，美股期货从低位计升了逾300点。在联储局下周议息会议前，市场人士将静待议息结果，鹰鸽争论暂告一段落。不过，加息对金融市场的影响，似乎远不及美国总统选举结果。
联储局理事Lael Brainard周一发表后危机货币政策宣言，市场认为是消除了加息的迫切性。Brainard说，现时没有必要看重通胀和就业数据会超过目标水平的情境，意味没有理由匆忙加息。
自6月以来，联邦公开市场委员会（FOMC）内部两个阵营的争论日益激烈，一方面，多数成员基于通胀将攀升，劳动力趋于紧张的预期而希望逐步加息；另一方面，联储局7月会议纪录显示，与这一阵营相对的是＂其他与会者＂，他们认为基本上没有证据显示通胀正在升温，即使就业市场正在持续改善。
德意志银行驻纽约首席国际经济学家Torsten Slok称，大家都担心一旦联储局过快行动，可能会搞乱经济和金融市场，因此没有理由预期他们会于9月加息。不过，那并不意味Brainard已经获得整个货币政策委员会的支持。其他联储局官员对经济最终刺激通胀上升的预期信心十足。
联储局主席耶伦上月表示加息的理由有所增强， 副主席费希尔（Stanley Fischer）表示，联储局的物价目标近在咫尺。实际上，他们两人均暗示加息时间临近。连同上周五接连多名官员放风加息具迫切性，加息预期正升温中。
美国银行高级全球经济学家Michael Hanson说，Brainard这番讲话更多是说给其政策委员会成员同事听，而非市场。Brainard的论据之一是经济增长偏热的风险，低于加息过快，利率虽近零，但经济依然深陷低增长；与其通过先发制人式的加息来抑制通胀上升风险，政策更应该倾向于防御经济下滑风险。
Brainard使用先发制人这个词，是对过去主导联储局行动的一个公认理念的抨击，央行必须在经济或通胀变得过热之前采取行动的理念，可以追溯至格林斯平担任联储局主席的时期。在Brainard看来，全球金融危机过后，经济发生了一些翻天覆地的变化，使过热这个问题变得不再令人担忧。
随着9月会议前最后一位高官讲话结束，周二起美国联储局正式进入FOMC会议召开之前的缄默期，市场对本月加息的预期已较上周五大幅下滑。有联储局通讯社之称的《华尔街日报》首席经济记者Jon Hilsenrath日前撰文称，联储局并未就9月加息达成强烈共识，倾向等到年底行动。
Jon Hilsenrath称，此前距离加息仅一步之遥，但基于目前仍处于2%以下的通胀水平和近几个月几乎没变的失业状况，联储局官员再没有立即行动的紧迫性，这种态度在他们最近的公开讲话和采访中均可得见。
市场正随着加息预期的风向而激烈波动，今年拥有表决权的波士顿联邦储备银行行长罗森格伦（Eric Rosengren）上周五表示，为了防止经济过热，有合理理由收紧利率政策。作为联储局内最鸽派的官员之一，Rosengren对加息立场的表态，立刻引发美股重挫2.5%，创英国公投脱欧以来最大单日跌幅，VIX波动指数暴涨35%。
事实上，过去数周市场承受了不少加息观点带来的压力，令市场神经紧张。同样于2017年拥有FOMC投票权的达拉斯联邦储备银行行长Kaplan上周五表示，他依然相信过去数月的数据加强了对加息前景的支持。除了官员表态外，联储局也收到来自市场的压力，摩根大通行政总裁周一称，现在是时候加息了，因为银行业普遍深受低利率之苦，盈利空间受到极大的压缩。
加不加息要等下星期的会议，近在咫尺的是美国总统选举行情，一向＂大嘴＂的特朗普一改过往作风，不再攻击希拉莉的健康情况，有报道指特朗普更加禁止竞选团队作出有关评论，这明显是在转打竞选策略，由口不择言变得收敛。
政治人物其实就是演员，当特朗普变调，未来两个月民调变化可能会出现意想不到的方向。特朗普转打低调民粹牌，希拉莉的民调支持度却有见顶之险，两人支持度已收窄至3个百分点左右。今次美国总统大选，两个候选人都有争议，或者不少美国人对两个候选人都不满意，令今次大选投票率偏低。特朗普风险，现在仍有不少人不以为然，但在华尔街金融圈，却是一件比加息前景更重要的大事。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
(重发以调整表格) * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动 * 避险情绪令日圆受益，美元承压 * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变 路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国 政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总 统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。 英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以 来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。 交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称 ，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场， 以此暗示她计划“硬性退欧”。 投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。 特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。