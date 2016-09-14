港报财经评论：加息争议暂搁下，大选危机更可怕--信报9月14日

加息争议暂搁下，大选危机更可怕/ 习广思

美股经历大跌市后，鸽派联储局官员周一表示，目前没有理由匆忙加息。有关言论令美股由跌转升，美股期货从低位计升了逾300点。在联储局下周议息会议前，市场人士将静待议息结果，鹰鸽争论暂告一段落。不过，加息对金融市场的影响，似乎远不及美国总统选举结果。

联储局理事Lael Brainard周一发表后危机货币政策宣言，市场认为是消除了加息的迫切性。Brainard说，现时没有必要看重通胀和就业数据会超过目标水平的情境，意味没有理由匆忙加息。

自6月以来，联邦公开市场委员会（FOMC）内部两个阵营的争论日益激烈，一方面，多数成员基于通胀将攀升，劳动力趋于紧张的预期而希望逐步加息；另一方面，联储局7月会议纪录显示，与这一阵营相对的是＂其他与会者＂，他们认为基本上没有证据显示通胀正在升温，即使就业市场正在持续改善。

德意志银行驻纽约首席国际经济学家Torsten Slok称，大家都担心一旦联储局过快行动，可能会搞乱经济和金融市场，因此没有理由预期他们会于9月加息。不过，那并不意味Brainard已经获得整个货币政策委员会的支持。其他联储局官员对经济最终刺激通胀上升的预期信心十足。

联储局主席耶伦上月表示加息的理由有所增强， 副主席费希尔（Stanley Fischer）表示，联储局的物价目标近在咫尺。实际上，他们两人均暗示加息时间临近。连同上周五接连多名官员放风加息具迫切性，加息预期正升温中。

美国银行高级全球经济学家Michael Hanson说，Brainard这番讲话更多是说给其政策委员会成员同事听，而非市场。Brainard的论据之一是经济增长偏热的风险，低于加息过快，利率虽近零，但经济依然深陷低增长；与其通过先发制人式的加息来抑制通胀上升风险，政策更应该倾向于防御经济下滑风险。

Brainard使用先发制人这个词，是对过去主导联储局行动的一个公认理念的抨击，央行必须在经济或通胀变得过热之前采取行动的理念，可以追溯至格林斯平担任联储局主席的时期。在Brainard看来，全球金融危机过后，经济发生了一些翻天覆地的变化，使过热这个问题变得不再令人担忧。

随着9月会议前最后一位高官讲话结束，周二起美国联储局正式进入FOMC会议召开之前的缄默期，市场对本月加息的预期已较上周五大幅下滑。有联储局通讯社之称的《华尔街日报》首席经济记者Jon Hilsenrath日前撰文称，联储局并未就9月加息达成强烈共识，倾向等到年底行动。

Jon Hilsenrath称，此前距离加息仅一步之遥，但基于目前仍处于2%以下的通胀水平和近几个月几乎没变的失业状况，联储局官员再没有立即行动的紧迫性，这种态度在他们最近的公开讲话和采访中均可得见。

市场正随着加息预期的风向而激烈波动，今年拥有表决权的波士顿联邦储备银行行长罗森格伦（Eric Rosengren）上周五表示，为了防止经济过热，有合理理由收紧利率政策。作为联储局内最鸽派的官员之一，Rosengren对加息立场的表态，立刻引发美股重挫2.5%，创英国公投脱欧以来最大单日跌幅，VIX波动指数暴涨35%。

事实上，过去数周市场承受了不少加息观点带来的压力，令市场神经紧张。同样于2017年拥有FOMC投票权的达拉斯联邦储备银行行长Kaplan上周五表示，他依然相信过去数月的数据加强了对加息前景的支持。除了官员表态外，联储局也收到来自市场的压力，摩根大通行政总裁周一称，现在是时候加息了，因为银行业普遍深受低利率之苦，盈利空间受到极大的压缩。

加不加息要等下星期的会议，近在咫尺的是美国总统选举行情，一向＂大嘴＂的特朗普一改过往作风，不再攻击希拉莉的健康情况，有报道指特朗普更加禁止竞选团队作出有关评论，这明显是在转打竞选策略，由口不择言变得收敛。

政治人物其实就是演员，当特朗普变调，未来两个月民调变化可能会出现意想不到的方向。特朗普转打低调民粹牌，希拉莉的民调支持度却有见顶之险，两人支持度已收窄至3个百分点左右。今次美国总统大选，两个候选人都有争议，或者不少美国人对两个候选人都不满意，令今次大选投票率偏低。特朗普风险，现在仍有不少人不以为然，但在华尔街金融圈，却是一件比加息前景更重要的大事。（完）

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