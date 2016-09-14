《路透晚报》--9月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：8月新增贷款9,487亿远超预期，M2增速回升至11.4%

中国央行公布数据显示，8月新增人民币贷款9,487亿元，远高于此前路透7,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.4%，亦高于路透调查中值10.4%。

--中国经济：8月核准固定投资项目25个，去产能速度明显加快--发改委

中国国家发展和改革委员会称，8月共审批核准固定资产投资项目25个，总投资1,966亿元人民币，项目主要集中在交通、水利和能源领域。

--中国经济：石化国际产能合作联盟今成立，支持石化企业全球化战略

由中国70家大型石化企业组建的中国石油和化学工业国际产能合作联盟正式成立，该联盟将进一步推动国内石化产业的全球化发展，更好地配合“一带一路”战略。

--中国房地产：热点二线城市限购限贷后量跌价涨，调控政策有空可钻--新华

针对中国南京、苏州等多个热点二线城市出台楼市限购限贷，新华社记者调查称，目前在政策收紧背景下，各调控城市房地产市场量跌价涨，各地在执行调控政策过程中普遍“限贷紧、限购松”，存在通过假离婚、补社保或个税等方式钻政策“空子”的现象。

--中国人事：国务院免去郭利根银监会副主席、周延礼保监会副主席职务

中国政府网发布公告称，免去郭利根的中国银行业监督管理委员会副主席职务；免去周延礼的中国保险监督管理委员会副主席职务。

--台湾经济：目前利率很低，美联储虽可能升息但对台影响有限--财长

台湾财政部长许虞哲表示，台湾目前利率很低，至于美国联邦储备理事会(FED)虽可能升息，但对台湾影响很有限，国库署会密切注意。

--香港房地产：年底前住宅楼价有望再升5%，倘加息影响亦不大--戴德梁行

国际物业顾问--戴德梁行称，估计由目前到年底香港住宅楼价将再有5%的升幅，连同今年以来的升幅，即全年楼价上升一成；即使美国有机会加息，料对楼价影响不会太大。

【金融】

--中国基金：前海开源基金称原银河证券副总朱永强将出任公司CEO

中国前海开源基金管理公司表示，原银河证券副总裁朱永强已确定加盟前海开源基金公司，预计将出任执行董事长（拟任）兼首席执行官（CEO）。

--台湾个股：财政部将对兆丰银纽约分行遭重罚案有行政责任的人求偿

台湾财政部长称，财政部会对台湾大型公股金控--兆丰金旗下纽约分行被重罚一案中，有行政责任的人求偿。

【固定收益】

--中国公开市场：单日净投放增至1,350亿元，资金紧绷未缓央行输血持续

中国央行公开市场单日净投放增至1,350亿元人民币。今年的中秋和国庆两节距离较近，加上又逢三季末，短期流动性压力凸显，央行继续组合运用7/14/28天逆回购输血，平抑资金面波动。

--新债招标：中国两年续发国债收益率2.3257%，五年2.5266%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的两年期续发国债，加权中标收益率2.3257%，接近此前2.33%的预测均值；同时招标的五年期续发国债，加权中标收益率2.5266%，此前市场预测均值为2.53%。

--新债招标：铁路总公司10年期债中标利率3.15%，20年期3.42%--业内人士

业内人士透露，中国铁路总公司今日上午招标的年内首期铁路建设债券，10年期品种中标利率为3.15%，20年期中标利率为3.42%，两期债对应投标倍数为5.22倍和5.55倍。

--中国货币市场：需求增供给减致资金持续收紧，短期流动性格局不佳

中国银行间市场资金面维持紧张格局，主要回购加权利率则变动不大。交易员称，央行公开市场虽保持逾千亿元净投放，但中秋及国庆双节需求增多，且例行缴准以及节后缴税备付导致供给偏少；考虑到美联储加息预期下人民币贬值压力加大，短期流动性仍要谨慎对待。

--中国债市动态：资金面续紧无碍现券上涨，铁道债受捧提振人气

中国银行间债市早盘现券收益率先上后下，较前日小幅续跌。中秋假期前最后一个工作日，虽然资金面延续吃紧，但一级市场上铁道债和两期国债均受捧，尤其铁道债倍数走高显示需求旺盛，带动二级买盘热情。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘大幅反弹无视美指反弹，大行组合拳打压做空投机者

人民币兑美元即期早盘快速升值，完全无视中间价贬至6.69元附近低点走势。交易员称，美联储年内加息预期持续升温，加剧人民币贬值压力，大行再出组合拳打击人民币做空投机者，此举也为后续汇价双向波动提供空间，短期走势更取决大行意愿。

--离岸人民币：银行同业拆息全线续飙涨，远期等衍生品到期致资金紧张

中秋假期将至，离岸流动性紧张仍在持续。香港离岸人民币银行同业拆放利率（HIBOR）几乎全线飙涨，市场人士指出，这可能仍与一年前的央行干预有关，现在当时做的远期要交割，引发离岸资金紧张。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.28

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.14%至94.28；SDR篮子指数微跌至94.78，BIS篮子指数微升至95.04。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收创逾一个月新低，中秋节小长假前市场观望气氛浓厚

中国股市沪综指收跌创逾一个月新低。分析师指出，隔夜美股大跌，受此影响今日股指低开后虽略有反弹，但力度较弱再度回落，尾盘指数小幅跳水，成交量萎缩明显，昨日热点板块石墨烯概念股跌幅居前。临近中秋节小长假，投资者参与积极性不高，市场观望气氛较浓厚。

--中国证券：MSCI宣布9月底推20只新指数，提前追踪纳入A股后带来影响

美国指数供应商MSCI明晟宣布，将于9月底推出20只新指数，旨在反映若将中国A股的5%部分纳入MSCI新兴市场指数后带来的潜在影响。

--中国证券：新三板启动私募机构做市业务试点，首批试点机构不超10家

中国全国股转系统公司（俗称“新三板”）宣布，正式启动私募机构做市业务试点；首批试点机构数量不超过10家，待试点开展一段时间后适时总结试点效果，评估进一步扩大试点的可行性。

--《焦点》招商油贸与浙江荣盛办事处开业，将有更多中企进驻新加坡

上周两家中国贸易公司在亚洲油料交易中心新加坡设立的办事处举行开业仪式，标志着中国能源产业日益走出国门。

--中国个股：沙隆达拟逾185亿收购农药生产商ADAMA全部股权，并再融资25亿

中国湖北沙隆达股份有限公司公告，拟以定向增发方式，购买中国农化所持有的以色列农药生产商ADAMA的100%股权，交易作价初定为185.67亿元人民币；同时拟向芜湖信运汉石非公开发行股份募集配套资金，资金总额不超过25亿元。

--中国个股：黑牛食品拟定向增发至多180亿元，投向显示面板产业