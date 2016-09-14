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债券 | 2016年 9月 14日 星期三 09:27 BJT

欧元债市：负收益率公债占比重新降到50%以下--Tradeweb

然而，接下来收益率上升，部分帮助缓和了欧洲央行已无符合资格资产可买的问题。

Tradeweb数据显示，约28%的欧元区公债收益率比欧洲央行存款利率负0.4%还低，占比低于7月时的31%。欧洲央行存款利率是符合其量化宽松(QE)资产购买计划资格的收益率下限。

欧洲央行今年稍早起亦开始购买公司债，加上对高评级债券的需求，持续将许多绩优公司债的收益率推至零以下。

Tradeweb平台中，约27%欧元计价投资级公司债的收益率为负值，高于上个月的22%。这意味投资者借钱给这些企业还要倒贴钱。

Tradeweb的数据是根据周一市场收盘水准。(完) (编译 许娜/张若琪 审校 郑茵/戴素萍)

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