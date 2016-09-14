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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 09:14 BJT

《汇市简讯》澳元兑日圆上扬，给澳元兑美元带来些许提振

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* 东京账户买入澳元兑日圆，从而略微提振澳元兑美元

* 澳元兑日圆东京盘初涨0.30%，昨日跌0.65%

* 澳元兑美元阻力位于100日移动均值0.7482，以及此前的支撑位0.7490/95

* 澳元兑美元人气偏空，看来将下探0.7380/0.7400(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张若琪)

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